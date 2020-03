Els festivals de música creuen els dits

«Si només podem fer dos o tres concerts en comptes de quatre, en farem només dos o tres, però no el suspendrem»: així de rotunda es manifesta Mireia Pintó, una de les principals responsables de l'organització del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, previst per als dijous del proper mes de juliol. Si a l'inici del confinament, l'estiu semblava llunyà i els certàmens fora de perill, la situació provocada per la pandèmia genera incertesa a programadors, artistes i patrocinadors. Els festivals estiuencs de la Catalunya Central viuen a hores d'ara amb l'ai al cor.

Mireia Pintó, que aquests dies fa classes telemàtiques amb els seus alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya, explica que «al començament d'any vam fer una ronda de consultes amb els patrocinadors per saber si podríem tornar a comptar amb ells i ens vam trobar amb respostes afirmatives però, també, amb empreses que ens van comentar que continuarien però fent una aportació menor i, d'altres, que es reservaven per tornar el 2021». La cantant afegeix que «ja notàvem que l'economia anava a la baixa, però amb la situació actual haurem de tornar a parlar amb els espònsors i seria comprensible que n'hi hagués que caiguessin de la llista».

El festival, que té assegurats els 15.000 euros de l'aportació municipal, «s'ha de celebrar per dos motius», indica Pintó: «Després de la desfeta, la societat necessitarà moral, distracció, enriquiment; a més, en la mesura de les nostres possibilitats, hem d'ajudar el sector, la indústria cultural, que no són només els músics, sinó també els tècnics, dissenyadors...». L'organitzadora reconeix que «ja tenim quatre concerts emparaulats, no signats, però ara s'ha de veure fins on podrem arribar».

Situacions diverses i adverses



Al mal temps, bona cara. Aquest sembla que és el lema de Ramon Escalé, un dels principals culpables de la celebració anual a Rajadell del campus que organitza Esclat Gospel Singers. Una iniciativa d'èxit per a la qual ja hi ha contractada la presència de dos cors europeus –procedents d'Anglaterra i Suècia– i una gran figura nord-americana, Dexter Walker. «Aquest format el vam estrenar l'any passat i ens va anar molt bé», apunta Escalé: «Ja tenim els bitllets d'avió, tot va endavant».

El campus depèn poc de la iniciativa privada, ja que es finança bàsicament amb les inscripcions dels participants i l'ajut econòmic de l'Ajuntament de Rajadell. I, de moment, no s'han de preocupar per la xifra d'assistents perquè el termini per apuntar-s'hi no s'obre fins al principi de maig. «Som força autosuficients», admet Escalé, que és del parer que «tot això que ens està passant és una lliçó molt gran; els humans volem manipular la realitat, però la realitat és la que és. Espero que no tornem al punt on érem i, encara que serà convuls, evolucionarem».

El Mas Sant Iscle és l'escenari cada estiu del Festival Elles, que enguany ha de celebrar la setena edició. L'organitzador, Pep Garcia, explica que «aquest any, precisament, havíem planificat un canvi en el calendari i havíem avançat el certamen al 13 de juny», pràcticament un mes abans del que era habitual. «Tenim els artistes reservats i ara estàvem tancant patrocinis i altres temes. Però, és clar, com tot, ha quedat aturat: ara bé, si cal, ajornarem, suspendre és sempre l'última opció», afegeix.

Pep Garcia remarca que «esperem, primer, el calendari de salut i després revisarem el nostre». A més, «per a aquest any havíem previst uns Vermuts & Elles que havien de començar el març. Però també els hem ajornat».

Un altre dels grans plats forts de l'estiu a la Catalunya Central són les Vesprades sota l'Alzina, que organitza l'Associació Cultural Recreativa de Fonollosa. «Estem a l'expectativa de com evoluciona tot plegat», comenta Eloi Hernàndez: «L'emergència ens va enganxar en el moment en què estàvem acabant de tancar la programació i la nostra idea, com sempre, era anunciar-la als voltants de Sant Jordi. Tenim l'esperança que així ho podrem fer. Esperem que en les properes setmanes podrem tancar en ferm les contractacions, però necessitem tenir una certa seguretat per fer-ho».

No obstant això, «se'ns plantegen els dubtes de si al juliol hi haurà algun tipus de restricció dels aforaments i la gent es podrà concentrar en els actes públics. Estem esperançats que tot anirà bé, i que les Vesprades seran un espai màgic i ideal per tornar de mica en mica a la normalitat».

Un festival amb tots els números que hagi de canviar de plans és la Manrusiònica, prevista per al principi de juny, si bé encara no hi ha una decisió presa. D'altra banda, Nona Arola, de Joventuts Musicals de Moià, és del parer de deixar passar la crisi i, després, ja es pensarà en els concerts del festival de Granera i el Viñas de Moià.