Concursos de museus i cultura popular, concerts i teatre omplen la xarxa d'ofertes per al cap de setmana

Continuen les propostes culturals online per amenitzar el confinament domiciliari arran de la crisi de coronavirus. Virus Popular organitza aquest diumenge un concurs online sobre cultura popular, a través de la plataforma Kahoot, mentre es gaudeix de les actuacions musicals i artístiques. Altres propostes online per al cap de setmana són part de la programació d'aquesta edició de la Mostra d'Igualada que es podrà veure a Youtube; Teatralnet emetrà l'espectacle 'Nit de musicals: Flor de nit en concert' i diversos museus posen en marxa el concurs en línia #MuseumQuizACasa.

Virus Popular organitza aquest diumenge un concurs online sobre cultura popular, a través de la plataforma Kahoot, mentre es gaudeix de les actuacions musicals i artístiques de Manu Sabaté; Marçal Cakvet i Clara Poch, duet de la companyia de circ contemporani Mumusic Circus i la companyia de pallassos la Tête, que representarà un número del seu primer espectacle 'Tempus Fugit', nominat als premis de circ Zirkolika, adaptat a l'experiència del confinament.

S'iniciarà el concurs fent la presentació de la iniciativa Virus Popular i es faran deu preguntes generals sobre cultura popular, dividides en dos blocs de tres preguntes i un tercer bloc de quatre. Entre bloc i bloc, tindran lloc actuacions. Després de la darrera es donarà el nom de la persona guanyadora i es farà un brindis per felicitar-lo. La persona guanyadora s'endurà una #VirusPanera amb regals cedits per empreses i entitats col·laboradores.

El Teatre Lliure continua amb la seva iniciativa d'oferir els seus espectacles a la xarxa. Al canal de Youtube del Lliure, es podrà tornar a veure 'Jane Eyre: una biografia' dirigida per Carme Portaceli aquest dissabte a les vuit de la tarda i diumenge a les sis de la tarda. Ariadna Gil protagonitza la versió teatral de la novel·la de Charlotte Brontë, 'Jane Eyre: una biografia' dirigida per Carme Portaceli i per la qual es va endur el Premi Butaca a la Millor actriu el 2017. Completen el repartiment d'aquesta producció els intèrprets Jordi Collet, Gabriela Flores, Pepa López, Joan Negrié, Magda Puig i Abel Folk, que va rebre també un Premi Butaca, en aquest cas, al millor Actor de repartiment (2017).

Teatralnet emetrà, a través de Youtube, l'espectacle 'Nit de musicals: Flor de nit en concert' aquest cap de setmana, un muntatge que que es va representar l'11 de febrer de 2011 al Teatre Condal de Barcelona. En el projecte hi van participar més de 30 artistes de renom del panorama musical català, una gran orquestra i un cor amb 20 cantants i una coral amb 40 cantaires.

La Mostra d'Igualada, obligada a suspendre la seva 31a edició a causa del coronavirus, traslladarà part de la seva programació a YouTube. 'La Mostra a casa' és una proposta que consisteix en poder gaudir de 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 clips o entrevistes de produccions familiars que estaven previstes a la fira d'aquest any. Els continguts s'aniran publicant durant aquest cap de setmana, del 27 al 29 de març, dies en què la capital de l'Anoia havia d'acollir la seva cita amb el teatre infantil i juvenil. Els vídeos estaran disponibles durant una setmana més, per tal de contribuir al confinament a casa.

Cirque du Soleil

La companyia Cirque du Soleil va anunciar la creació d'un nou espai web de contingut digital anomenat 'CirqueConnect', que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia. "En aquests moments en què les mesures per a combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts per a que els seus seguidors puguin gaudir-lo des de la comoditat de les seves llars", han explicat en un comunicat.

CinemaLliurealaBiblioteca recupera fins al 3 d'abril a través de Filmin diversos documentals que han passat per la mostra gratuïta de documentals a les biblioteques al llarg dels últims anys com per exemple 'Els ulls s'aturen de crèixer' de Javier G. Lerín, 'Shotball' de Fèlix Colomer i 'City for sale' de Laura Álvarez.

Museus

Una quinzena de museus catalans posen en marxa el concurs en línia #MuseumQuizACasa durant els dies de confinament, una edició virtual del concurs 'Museum Quiz', amb "l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament social". El concurs és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres s'adreça a Famílies amb un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Estarà construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.

Per la seva part, la Fundació Mies van der Rohe proposa un seguit de recursos online per visitar i saber més sobre el Pavelló Mies van der Rohe, el seu arquitecte, que divendres hagués fet 134 anys, o les més de 3.600 obres nominades a l'EU Mies Award que permetran al públic perdre's virtualment per Europa a través de diferents arxius i aplicacions.

La Fundació Dalí ofereix des d'aquest dimecres passejar pels passadissos i sales del Teatre-Museu de l'artista empordanès a Figueres a partir d'una visita virtual. La novetat és que l'usuari pot crear el seu itinerari com vulgui donant la sensació que "passeja" per l'equipament cultural que, des de fa més d'una setmana, està tancat. Aquest recurs virtual està disponible a la pàgina web del museu i es pot obrir des de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil. Aquesta visita s'ha fet a partir de la plataforma nord-americana Matterport, una nova tecnologia que digitalitza els espais en 3D i una resolució de 4K. A més, la visita incorpora enllaços i continguts addicionals relacionats amb les obres d'art.

Casa Blackie presenta 'Videollamada 3G sorpresa' amb l'humorista i dibuixant Miguel Noguera aquest dissabte per la tarda en directe des de l'Instagram de Blackie Books.

Música

David Bisbal, Alejandro Sanz, Aitana, Antonio Carmona, Antonio Orozco, Ainhoa Arteta, David Bisbal, José Mercé, Juanes, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Manuel Carrasco i Rosario, entre d'altres participaran aquest dissabte a partir de les sis de la tarda a La Liga Santander Fest.

La fàbrica de cervesa C-13, de la Pobla de Segur, al Pallars Sobirà, programava cada setmana un concert de música en directe a la seva sala. Ara, amb la crisi del coronavirus s'ha vist obligada a posposar tota la programació d'aquesta primavera i com a alternativa ofereix els concerts que ja s'havien celebrat a la sala en directe pel seu canal de YouTube. Per aquest dissabte amb el lema #joemquedoacasa emetrà música de deu artistes que han passat per la sala a tocar. A les vuit de la tarda la C-13 oferirà música de Delafe, La Terrasseta de Preixens, Strombers, A Contrablues, Pirat's Sound Sistema, Maruja Limón, Sr. Oca, A Sound of Thunder, The Targarians i Portobello. Alguns dels artistes interactuaran durant l'emissió amb els seus seguidors.

Per la seva part, la cantant i compositora Dácil s'ha volgut sumar a les iniciatives d'enregistrar un tema des del seu confinament per alleugerir i animar en aquests dies complicats. En aquesta ocasió, des del seu propi refugi i acompanyada per la guitarra acústica i la seva imponent veu, ha escollit un tema propi acord a la situació actual: 'A Place to Hide' del disc 'Mamma Shark' (Rocket Music, 2018) que va ser produït per Marc Parrot.

Pel que fa l'Esperanzah! Fest dissabte serà el torn de Leo, un dels components del grup Che Sudaka, i diumenge s'ha programat una classe de dansa del ventre a càrrec de Montse Romera i acabarà amb Canciones de Nadie.