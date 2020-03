Mor als 59 anys el conegut discjoquei Jordi Lluch de la Torre

Dijous va morir a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, a l'edat de 59 anys, Jordi Lluch de la Torre, un dels discjoqueis més reconeguts de la Catalunya central en els darrers quaranta anys. Figura indispensable de la moguda musical nocturna en discoteques com Mòdium (Moià), Menfis i Malibú (Sant Fruitós), «va ser un transgressor i un innovador» del gènere, tal i com recorda Juan Manuel Pradas, Juanma DJ: «ell va ser un dels primers a barrejar dance i Alaska i Dinarama, per exemple. Ara sembla normal fer aquest tipus de coses, però en aquell moment no ho era gens. El Jordi era un DJ molt valorat».

Jordi Lluch de la Torre es va erigir durant les dècades dels 80 i 90 com una de les personalitats més rellevants en el món dels punxadiscos. Una figura apreciada i reconeguda que va treballar a Mòdium i Menfis en una època de gran esplendor d'aquest tipus d'establiments a la Catalunya central. Tal i com rememora Guillem Romero, DJ Guille, «vem treballar junts a Mòdium, li agradava arriscar». Viatjant enrera en el temps, Romero també recorda que «hi va haver una època en que a Menfis treballaven Juanma Dj, Miquel Zorrilla i el Jordi en les diferents pistes de la discoteca» i afirma que el finat «va marcar una època».

En els darrers temps, Jordi Lluch va continuar exhibint el seu talent a la discoteca New Malibú, on eren apreciades les seves participacions en les festes dedicades a la música dels anys 70 i 80.