El Primavera Sound canvia de dates per la crisi del coronavirus i se celebrarà a finals d'agost

El Primavera Sound s'ha vist forçat a canviar de dates per la crisi del coronavirus i se celebrarà a finals d'agost. Inicialment previst del 3 al 7 de juny, l'emblemàtic certamen barceloní es trasllada del 26 al 30 d'agost al Parc del Fòrum. "Ens veiem forçats a posposar la pròxima edició del Primavera Sound per causes de força major conegudes per tothom. La nostra absoluta prioritat sempre ha estat la de garantir la seguretat del nostre públic, els artistes i de totes les persones involucrades en el festival", ha comentat l'organització. Les entrades ja adquirides pel assistents seguiran essent vàlides per al nou calendari, segons Primavera Sound, que enguany comptava amb un cartell encapçalat per Massive Attack i Lana del Rey.

"Hi ha coses que només passen una vegada a la vida. L'actual crisi sanitària global de la covid-19 és, per desgràcia, una d'elles", comença el comunicat fet públic aquest dissabte per l'organització del Primavera Sound. "Davant aquest escenari tan canviant i davant les restriccions imposades per les autoritats a la celebració d'espectacles públics i a la lliure circulació de persones –dificultant i impossibilitant en moltes ocasions la participació dels artistes anunciats- ens veiem forçats a posposar la propera edició del Primavera Sound", assenyalen des del certamen musical, en una decisió consensuada amb la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

"Ens sentim en l'obligació i la responsabilitat de contribuir en la mesura que podem a la supervivència de l'escena de la música en directe", han assegurat des del Primavera Sound, que lamenta la situació "absolutament inèdita" que ha d'afrontar el sector cultural, la indústria musical i els seus agents: artistes i equips, agències, promotors, sales, festivals, muntadors, equips tècnics i de producció, personal de barres, neteja i seguretat, i un llarg etcètera. "Amb els patrocinadors, farem servir tots els nostres millors esforços perquè el canvi de dates alteri el mínim possible la programació del festival", han precisat des del Primavera Sound, que en la seva 20a edició havia d'acollir 211 artistes de fins a 35 nacionalitats.

Massive Attack, Lana del Rey, The National, The Strokes i Tyler, The Creator eren alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2020, també amb altres artistes destacats per celebrar el seu 20è aniversari com Pavement, Beck, Iggy Pop, C. Tangana, The Jesus and May Chain, Manel o Maria del Mar Bonet. "Quan s'acabi l'estat d'alarma, ampliarem la informació i es reactivarà la venda d'entrades. Superarem tot això junts. Us esperem al Parc del Fòrum a finals d'agost. Primavera a l'estiu, per una vegada a la vida", ha conclòs el Primavera Sound.