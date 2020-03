Cançons per alleugerir la quarantena

Escoltar música és una de les activitats més recomanables per passar els dies de confinament. En aquesta pàgina fem una recomanació de cançons que reflecteixen els estats d'ànim i les situacions quotidianes que experimentem jornada rere jornada. Tots els temes es poden escoltar a la playlist de Spotify que hem creat, de títol Cançons per a una quarantena.



Necesito respirar. Medina Azahara. Després de dies i dies tancat a casa és ben normal que et deleixis per agafar una mica d'aire fresc. Com que encara falten uns quants dies per poder recuperar la normalitat, res millor que aquest himne del rock cordovès per a aquells moments en què et caiguin a sobre les parets de casa.



Hands Clean. Alanis Morrisette. La consigna clau d'aquests dies: mans ben netes a tothora i després de fer qualsevol activitat. Sí, d'acord, en el cas d'Alanis és una metàfora, però aquest és un consell que mai es pot obviar.



Dame veneno. Los Chunguitos. La convivència no sempre és senzilla i són molts els que ho estan descobrint aquests dies. Per als moments de màxima desesperació sempre queda cantar a ple pulmó –o com a mínim escoltar– aquest clàssic de Los Chunguitos.



War Pigs. Black Sabbath. Cant de guerra inesperat sorgit a crits dels balcons italians durant les llargues hores de confinament i com a crítica a com els governs d'arreu del món han gestionat aquesta crisi. Impossible no corejar l'estrofa inicial deslliurant tota la ràbia continguda.



Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd. Llar, dolça llar! Si aquests dies no et pots moure del menjador, què millor que prendre-t'ho amb l'alegria amb què els Lynyrd Skynyrd entraven a l'estat emblema del sud dels Estats Units, amb tot el que això comporta de bo i de dolent.



Whitout Me. Eminem. Que la tornada a la realitat no t'enganxi amb la guàrdia baixa! Amb aquest tema del raper blanc podràs assajar davant del mirall com camines ben pinxo de nou pel barri i et retrobes amb familiars i amics al ritme de l'enganxós «guess who's back, back again» («endevina qui ha retornat»).



Still Waiting. Sum 41. Doncs això, aquí estem, esperant que el món torni al seu lloc. I mentre esperes, pots tornar per un moment al desembre del 2002, quan va sortir aquest single i el món començava a donar símptomes d'anar de mal en pitjor.



Viru$. Obeses. En el cas dels osonencs, el virus que recorre els carrers no és altre que l'avarícia i la fam de diners, però l'analogia és massa llaminera per no recordar què passarà si et saltes el confinament. A més a més, qualsevol excusa sempre és bona per escoltar Arnau Tordera i companyia.



Unfuck The World. Prophets of Rage. Aquest 2020, de moment, no seria precisament un any especialment plàcid. Per descongestionar l'angoixa, res millor que aquest tema, un dels pocs que quedaran en el record del ja extint supergrup format per membres de Rage Against The Machine, Cypress Hill i Public Enemy.



Breathe. Prodigy. Llegir, veure sèries, cuinar... Totes les coses que pots fer a casa estan molt bé, però no serien el millor remei per descarregar adrenalina. Si això és precisament el que et fa falta, aquest tema dels britànics Prodigy pot ser l'espurna necessària per alleujar tensions i, alhora, recordar Keith Flint, cantant del grup, mort ara fa just un any.



Manresa es mi ciudad. Julio Madrid. Pot arribar el moment en què fins i tot dubtis de què hi ha darrere les parets de casa teva. Si ets manresà, com a mínim sempre et quedarà aquest crit de reafirmació abans de tornar a trepitjar –amb seguretat– els carrers.



Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye. Els dies lluny de la família i els amics es poden fer molt llargs, encara que les videotrucades i els WhatsaApp treguin fum. Per aquests moments d'enyor cap als teus, res millor que aquest elogi a la força de les relacions tot i les distàncies.



Changes. David Bowie. Canvis, canvis, canvis! És l'hora de fer front a la situació i acceptar-la amb tota la bona voluntat possible. Amb una tornada que no et treuràs del cap durant tot el dia, David Bowie ens aporta una dosi d'optimisme que mai és sobrera.



Daysleeper. R.E.M. Mantenir uns horaris i unes rutines és d'allò més complicat mentre estàs tancat a casa, ja sigui a l'hora d'alimentar-se o de descansar de manera òptima. Aquesta cançó parla, precisament, d'aquells moments en què el cansament i l'abatiment topen amb un dia a dia que, malgrat tot, no s'atura.



Blue Monday. New Order. Tot i els confinaments i les quarantenes, els dilluns segueixen sent dilluns i, si cap, amb un component més depriment encara en comprovar que el dia a dia no rutlla com hauria de fer-ho. Amb aquesta cançó, els supervivents de Joy Division van posar veu i sintetitzadors a una llegenda del terror: els dilluns tristos.



Carry That Weight. The Beatles. Les hores i hores de confinament es poden arribar a convertir en una càrrega d'allò més feixuga. Per sort, com sempre, els Beatles van tenir temps de deixar-nos petites perles com aquesta cançó on les penes, si són compartides, sembla que ho són una mica menys.



Lost In The Supermarket. The Clash. Tard o d'hora hauràs de tornar a anar al supermercat a fer la compra i descobrir que, des de l'últim cop que hi havies anat, pot ser que hagi canviat de nou, amb prestatges buits i expenedors de guants de plàstic a cada cantonada. Pot haver canviat tant que, fins i tot, t'hi podries arribar a perdre. Ves amb compte!



Formigues. Manel. «A casa hi tinc formigues...», i si no hi són, després d'uns quants dies tancat a casa és probable que les hi vegis. Des del seu darrer disc, Manel ens porten aquest angoixant i claustrofòbic relat. Això sí, amb un missatge final: sempre hi ha algú que està pitjor.



El vertedero de Sao Paulo. Astrud. Ha de passar: en algun moment t'hauràs d'aturar i pensar en el munt de quilos de deixalles que generes tot i no sortir de casa. Si vols i tens temps, fins i tot, les pots analitzar. Quantes coses en comú tenen amb el que, segons Astrud, hi ha a l'abocador de Sao Paulo?



Ansiedad. Nat King Cole. Un altre remei en forma de cançó per als moments d'enyor cap a aquelles persones estimades que fa dies i dies a les quals ni tan sols et pots acostar. Ara bé, si trobes que la lletra reflecteix massa bé com et sents, millor que et carreguis de paciència, que la cosa va per llarg.



Hoy puede ser un gran día. Joan Manuel Serrat. Passi el que passi, que no falli l'optimisme. Malgrat el que passi al carrer i a les notícies, cal intentar no perdre de vista el consell del cantant del Poble-sec i intentar extreure les virtuts del que tenim a tocar.