8 propostes culturals per gaudir des de casa aquest dilluns

Continua la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra. Aquest dilluns serà el torn de Laia Aguilar, que presentarà 'Pluja d'estels' (Edicions Destino), obra guanyadora del Premi Josep Pla 2020, amb la llibretera Gemma Barrufet. És una de les propostes culturals online arran del confinament per la crisi de coronavirus. Així mateix, es podrà veure al web del Mercat de les Flors l'espectacle 'Torobaka', d'Israel Galván i Akram Khan, i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa.

El Mercat de les Flors continua amb les propostes de menús coreogràfics online per a què el públic pugui seguir gaudint de la dansa, amb vídeos al web d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. Aquest dilluns arriba el quart menú amb 'Torobaka', d'Israel Galván i Akram Khan, més un monogràfic que és un retrat d'Israel Galván. També es podrà veure 'Blue' de TPO. Aquest menú es podrà veure fins el 2 d'abril.



Fernando León de Aranoa

El cineasta Fernando León de Aranoa és el protagonista d'una nova entrega de la iniciativa #NuestroCineNosUne de la Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposa la trobada virtual de cineastes amb els espectadors a les seves xarxes socials. Fernando León de Aranoa conversarà a les set de la tarda sobre la seva òpera prima 'Familia', amb guió d'ell mateix i producció d'Elías Querejeta, i amb la qual va aconseguir el Goya a la Millor Direcció Novell.

El psicòleg, educador i periodista Jaume Funes aportarà idees per construir i reconstruir la vida amb els joves aquests dies a través del seu Instagram a les sis de la tarda. Amb el títol 'Conviure (confinats) amb adolescents', la iniciativa forma part de l'agenda d'activitats online organitzada aquesta setmana per Edicions 62.

Museus

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa, una edició virtual del concurs 'Museum Quiz', amb "l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament social". El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres proposa un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Està construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.

L'Auditori

L'Auditori retransmet cada vespre un concert a Facebook de les principals sales d'Europa. Un conjunt d'auditoris europeus que formen part d'ECHO, l'organització de prestigioses sales de concert europees, han impulsat el projecte 'Music of the day from Europe's Concert Halls', que oferirà per primera vegada i de forma simultània i sincronitzada un concert diari a través de la xarxa social Facebook.

L'Auditori, com a membre actiu de l'organització, és l'única sala de l'Estat que participarà en aquesta proposta. prop de 90.000 persones van gaudir del primer concert de 'Music of the day from Europe's Concert Hall's'.

El Lied Festival Victoria de los Ángeles (Life Victoria) se suma als certamens culturals que aquests dies traslladen propostes a les xarxes per animar el confinament dels ciutadans contra el coronavirus. Així, es va iniciar a partir de dimecres #StayHome LIFE Victoria, amb una actuació diària de mitja hora en directe a través d'Instagram. Aquest dilluns hi participa la mezzo-soprano Helena Ressurreiçao.

Pel que fa l'Esperanzah! Fest aquest dilluns continua la seva programació amb el concert de Mabel Flores.

Cirque du Soleil

La companyia Cirque du Soleil va anunciar la creació d'un nou espai web de contingut digital anomenat 'CirqueConnect', que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia. "En aquests moments en què les mesures per a combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts per a que els seus seguidors puguin gaudir-lo des de la comoditat de les seves llars", han explicat en un comunicat.