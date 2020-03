Els artistes volen que el públic torni quan tot s'acabi

? La necessitat de no quedar-se aturats fa que molts creadors ofereixen el seu treball a les xarxes. Però no volen oblidar que aviat hi haurà un retorn a l'activitat normal i, «quan tot això acabi, volen que els nens vinguin al teatre, perquè llavors ens hauran d'ajudar ells a nosaltres», afirma Roca. Això mateix opina Mirabet, que demana als seguidors que quan s'acabi el confinament «tothom vingui als concerts». D'altra banda, Buchaca explica que està escrivint una nova comèdia, però no parlarà de coronavirus.