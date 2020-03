Mor l'escultor Josep Ricart i Maimir als 94 anys

L'escultor Josep Ricart i Maimir (Taradell, 6 de juny de 1925) ha mort la matinada de diumenge als 94 anys a Barcelona, com ha informat la seva família que ha destacat que "la seva mort natural es dona en un temps marcat per la crisi sanitària del coronavirus i el seu distanciament social". De la seva carrera, destaquen les més de 20 obres que hi ha a Taradell. Fora del seu municipi, destaquen obres com les escultures de la Cooperativa Montseny (Barcelona), el monument a l'Home del Mar (Torrevieja), els monuments de la Sardana a Granollers i a Tona, el monument al Doctor Trueta i el dedicat a Pere Relats a la Rambla del Poble Nou de Barcelona i el de l'Estatut de ubicat a l'entrada del Parador de Turisme de Les Masies de Roda.

L'escultor va rebre a l'any 1950 un accèssit en el Concurs de Sant Jordi a Barcelona; al 1962 va guanyar el primer premi a l'Art Religiós amb la Faç de Crist; al 1969, el premi Josep Llimona d'escultura; al 1975 primer premi nacional 'L'home del Mar' (Torrevieja – Alacant); al 2001 el premi a la Solidaritat i la Superació i al 2002 va obtenir la medalla del Cercle Artístic de Sant Lluc.

La família de l'escultor cita també, entre les seves obres, diverses imatges religioses a diferents temples arreu de Catalunya, entre els que hi ha el Sant Crist de la Seu d'Urgell de terra cota (2001-2002), passat a bronze entre el 2005 i el 2006, així com el Crist crucificat de la dotzena estació del viacrucis de Montserrat (2009). La seva obra també es troba a Estats Units, Filipines, França, Holanda, Hongria, Itàlia, Mèxic, Polònia i Veneçuela.

En un comunicat destaquen que la temàtica més rellevant de l'artista ha estat el tractament de les mans i que la seva obra recull la força expressiva de la seva persona i tracta temes fruit dels seus interrogants sobre el comportament humà.