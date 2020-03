«Manresa serà un clam», convida a cantar aquest dimecres «Corren» de Gossos

La convocatòria, per sortir a balcons, finestres, terrats i terrasses de Manresa amb un transistor, demà dimecres, a les 12.27 h per cantar conjuntament la cançó "Corren" de Gossos ja ha rebut l'adhesió d'una seixantena d'entitats culturals, esportives, educatives i socials de la ciutat. Un èxit que, com ha explicat avui Joan Morros, responsable d'El Galliner, iniciadors de la proposta que ha transcendit l'àmbit cultural, "demostra que la gent té ganes que passin coses i que siguin positives. Davant de tantes notícies negatives, cantar conjuntament no soluciona res, és veritat, però durant cinc minuts trenca la rutina". La cantada conjunta servirà, també, per "homenatjar tots aquests treballadors i treballadores essencials: sanitaris, transportistes, botiguers... Tothom qui fa que aconseguim portar aquest confinament amb dignitat".L'homenatge es traduirà, també, en un text escrit per Àngels Fusté, d'El Galliner, que es llegirà just abans de la cantada.



Aquest dimecres,exactament a les 12.27 h, i a través de cinc emissores de ràdio vinculades a Ràdio Manresa, sonarà sincronitzadament la cançó "Corren" del quintet manresà Gossos. La idea? Que la ciutat la canti a cor què vols. La proposta, que dissabte ja havien subscrit prop d'una trentena d'entitats de la ciutat i que tres dies després ja arriba a la seixantena, s'ha batejat amb el nom «Manresa serà un clam». Si funciona, si la gent respon, hi hauria la possibilitat de repetir l'experiència amb música d'altres grups o cantants bagencs.



Els promotors recomanen no sintonitzar les emissores amb els mòbils perquè van amb retard: «Estem convençuts que tots els barris de la ciutat hi haurà gent que posarà la ràdio. Així, si no es té un transistor convencional, segur que en sentirà algun d'un veí i podrà cantar igualment", diu Morros. "Corren", un dels himnes del grup manresà, es podrà escoltar a través de Ràdio Manresa (95.8 FM / 1539 AM), Cadena Dial (106.8 FM), 40 Principals (91.7 FM) o 40 Clàssics (100.6 FM). En total seran "cinc minuts" entre la lectura del manifest d'homenatge i la cantada i, després, "recomanem tancar ràpidament la ràdio perquè hi ha gent que, segurament, estarà descansant després d'haver treballat a la nit. No volem que ningú se senti ofès", remarca Morros.



Les entitats han enviat als seus membres la lletra del tema per facilitar una cantada conjunta que va rebre ràpidament el sí de Ràdio Manresa, quant a la idea i la realització tècnica, i del grup manresà. Els promotors també han fet arribar a les entitats un video de la cançó interpretada pel quintet on hi ha una mínima coreografia en la tornada per poder-la "interpretar des dels balcons o terrasses" i que ja ha tingut més de 500 descàrregues. La coreografia, un bàsic moviment de braços, es pot veure des del minut 2.50.Així mateix, les entitats han estès la convocatòria als manresans i manresanes que viuen arreu del món que, en aquest cas, i encara que sigui amb retard, podran sintonitzar la cançó a través de les xarxes."Tots estem en la mateixa situació i pot ser emocionant que qui viu lluny pugui escoltar el missatge i la cançó"



El hastag per demà és #manresaésunclam

L'acció tindrà dos moments: cantar la cançó al terrat però amb la idea de fer un recull gràfic de l'experiència. De manera que les entitats conviden tothom a etiquetar l'acció amb el hashtag #manresaseràunclam i compartir fotos, vídeos i àudios a les xarxes socials perquè "construir un retrat de l'acció a tota la ciutat". Com Joan Morros explicava a aquest diari dissabte, el projecte va sorgir d'una de les habituals «pluja d'idees» de l'entitat: «Hi ha iniciatives individuals però vam pensar en una proposta comunitària, que no deixa de ser un repte per a una ciutat de 76.000 habitants com Manresa. És una oportunitat per posar a prova la participació ciutadana». El millor, diu el dinamitzador cultural, és que «la proposta s'ha convertit en una iniciativa de ciutat"



Les entitats adherides fins ara són:

AAVV EscodinesAAVV Font dels CapellansAAVV Saldes-Plaça CatalunyaAAVV Vic RemeiAgrupació Cultural del BagesAgrupacio manresana El RovellóAmics de la SeuAmics de l'Art Romànic del BagesArmats ManresaAssociació Bonsai BagesAssociació Caravanista del BagesAssociació Cultural ArgentinaAssociació cultural El GallinerAssociació de puntaires de ManresaAssociació de teatre El TelóCanal TaronjaCapella de música de la SeuCasal Cultural DansairesCentre d'Estudis del BagesCine Club ManresaClub Atlètic ManresaClub de la cançóCol·lectiu Una altra educació és possibleColla castellera TirallonguesCoral EswertiaCultura del bé comúD'ArrelDelegació Bages de la Institució Catalana d'Història NaturalEl CaeEsclat MúsicaEscola ÍtacaEscola La FontEscola Les BasesEscola L'EspillEscola Olga RoigEscola ValldauraEstudi de FolkFederació d'Associacions de Veïns FAVMFira MediterràniaFoto ArtFUBFundació i Turisme i Fires de ManresaFundació La XarrancaGrup Escènic Nostra Llar del Poble NouGrup sardanista dintre el boscImagina'tInstitut Guillem CatàInstitut Pius Font i QuerLa CricaManresana d'Equipaments EscènicsOrfeó ManresàPessebre del Pont LlargRadio ManresaRegió 7Royal DanceSala Els CarlinsTeatre MòbilUBIC