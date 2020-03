Marta Marín-Dòmine també obté el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la

L'escriptora Marta Marín-Dòmine ha guanyat el premi Crítica Serra d'Or de novel·la per l'obra Fugir era el més bell que teníem (Club Editor), un guardó que suma al Premi Amat-Piniella de narrativa, que va recollir el passat mes de febrer a Manresa, i a la menció especial del Premi Llibreter. La revista Serra d'Or ha anunciat la totalitat dels premiats de la 54a edició, que no es podrà celebrar el 2 d'abril a Barcelona tal i com estava previst a causa de la crisi del coronavirus. L'organització anunciarà més endavant una nova data.

En el capítol de Literatura i Assaig, els altres guardonats són Dolors Miquel, en Poesia per l'obra Ictiosaure (Edicions 62); Víctor Garcia Tur en Narrativa per El país dels cecs (Proa); Àlex Susanna en Dietari per Paisatge amb figures (Proa); i Arnau Barios en Traducció per Eugeni Oneguin, d'Aleksandr Puixkin (Club Editor).

En l'apartat de Recerca, David Ballester i Manuel Vicente han guanyat el Premi Crítica Serra

d'Or 2020 d'Humanitats per l'obra Corre, democràcia, corre. Manifestacions i repressió

policial a la Catalunya de la Transició (1975-1980) (Editorial Base); Santiago Álvarez i Claudi Mans el d'Altres Ciències per 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona (UB); i Mandie Iveson el de Catalanística per Language attitudes, national identity and migration in Catalonia: "What the women hav to say".

L'obra Dinamarca, de Josep Lluís i Rodolf Sirera, ha obtingut el premi de Teatre al text de teatre català donat a conèixer per l'estrena o l'edició, per "la visió crítica, crua i documentada amb què culmina la trilogia «Europa en guerra», dedicada a les silenciades complicitats de la població «ocupada» amb els horrors nazis, i que tanca la fèrtil producció de tema històric dels dramaturgs valencians a causa del sobtat traspàs del primer". Stabat Mater, dirigida per Magda Puyo, ha merescut el premi de Teatre a l'espectacle teatral, per "la dificultat d'adaptar el complex

món dramatúrgic d'Antonio Tarantino, resolt amb mestratge, i la brillant interpretació en solitari de Montse Esteve". El guardó de Teatre a l'aportació més interessant és per la companyia La Calòrica per "mantenir-se fidel durant deu

anys a una personalitat pròpia amb el permanent acompanyament de l'autoria singular de Joan Yago; la

feliç recuperació de Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I -el seu primer espectacle- certifica una trajectòria artística tan allunyada de les modes del moment com aplaudida i reconeguda per la crítica i el públic".

En el capítol de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d'Or 2020 Infantil és per a l'obra

Plous o fas Sol? (Akiara Books), amb text de Mireia Vidal i il·lustració d'Anna Font; el Premi Crítica Serra

d'Or 2020 Juvenil (Creació) és per la trilogia La llum d'Artús (Barcanova), de Raimon Portell. El Premi Crítica Serra d'Or 2020 Juvenil (Coneixements) és per a Jo i el món: una història infogràfica (Zahorí Books), de Mireia Trius i Joana Casals.

El jurat dels Premis Crítica Serra d'Or 2020, en l'apartat de Literatura i Assaig, ha estat format per Borja

Bagunyà, Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal i Pere Antoni Pons. En l'apartat de Recerca l'han compost:

Jaume Aulet, Jordi Casassas, Joandomènec Ros i Francesc Vilanova. Joan-Anton Benach, Francesc

Massip, Marta Monedero, Juan Carlos Olivares i Anna Pérez Pagès han constituït el jurat de Teatre. Mentre

que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d'Or, l'han format Mònica Baró, Pep

Brocal, Joan Bustos, Teresa Mañà i Núria Ventura.

Un cop es torni a la normalitat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat estudiarà com i quan es lliuraran els guardons. Les obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l'any 2019, i sense que s'hagin presentat a concurs. Els Premis Crítica Serra d'Or no tenen dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d'una serreta d'or, de solapa, que representa la distinció que atorga la revista Serra d'Or.