Les propostes culturals d'avui: manualitats per a nens, trobades amb escriptors i teatre

Els escriptors protagonitzen l'oferta cultural d'aquest dimarts amb trobades amb autors com Martí Domínguez, Gemma Ruiz, Anna Ballbona, Jordi Campoy, Montse Barderi i Martí Gironell. Però no són les úniques propostes a través de les xarxes per amenitzar el confinament per la crisi del coronavirus per aquest dia. La Sala Flyhard ofereix online 'Sàpiens' dirigida per Sergi Belbel, 'Refraccions' de Concha Milla i 'Mata el teu alumne' de Carles Mallol i l'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APdC) dona el tret de sortida a celebració del Dia Internacional de la Dansa online que aposta perquè sigui durant tot el mes d'abril. L'APdC anima al públic a penjar les seves coreografies amb música que més els agradi.

Continua la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra. Aquest dimarts és el torn de Martí Domínguez, que presentarà 'L'esperit de temps' (Proa), Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, amb la llibretera Núria Cadenes.

Els autors del Grup 62 participen aquest dimarts en diverses activitats, totes a les set de la tarda, com un concert i lectura de fragments de 'La noia del violoncel' de Jordi Campoy a través de l'Instragram de l'autor. Sílvia Artigas cantarà en directe i Elisenda Gutés llegirà els textos. Gemma Ruiz Palà, que també ha publicat amb Proa, parlarà amb la periodista i autora Anna Ballbona de dones i literatura i dels seus llibres recents a través del youtube de la Llibreria La Carbonera. Una altra cita és amb els escriptors Montse Barderi i Marti Gironell que reflexionaran sobre l'ofici d'escriure a través dels seus comptes d'Instagram. Per la seva part, Gaspar Hernàndez parla de la llibertat interior en temps de coronavirus a les vuit de la tarda a través de les xarxes socials de Grup62.

A Ona Llibres, a les onze del matí tindrà lloc el contactes amb 'La muntanya de llibres més alta del món' de Rocio Bonilla i a les set de la tarda el Club de lectura participatiu amb llibres d'autors estrangers traduïts al català i conduït per Jordi Sànchez.

L'autor de 'Destrucción masiva' i de 'Yo confieso' i expert en espionatge, Fernando Rueda, protagonitzarà una trobada amb els lectors a través del compte d'Instagram de Roca Editorial.

Dansa

L'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APdC) ha proposat celebrar el Dia Internacional de la Dansa online durant tot el mes d'abril. A partir d'aquest dimarts i fins al 29, dia oficial del Dia Internacional de la Dansa, l'associació ha apostat per viure aquest dia des de casa, "convertint les xarxes en una festa del moviment!" L'APdC ha animat al públic a penjar les seves coreografies amb música que més els agradi acompanyades pel #BallemaCasaDID20. "Hi esteu totes convidades, professionals, amateurs, nens i nenes, joves i grans", assenyalat. L'objectiu, afegeixen, és donar visibilitat a la dansa.

Sala Flyhard

Després de l'acollida que va tenir la primera setmana de #LaFlyhardACasa, la sala segueix amb la iniciativa i ofereix ara els espectacles 'Sàpiens' de Roc Esquius i dirigida per Sergi Belbel; 'Refraccions' de Concha Milla i 'Mata el teu alumne' de Carles Mallol. Aquestes es podran veure fins diumenge.

La Fira Literal publica les entrevistes i converses de les principals ponències de totes les seves edicions. Aquests textos van ser publicats ara fa un any en el llibre 'Literalment'. També es pot comprar el llibre per col·laborar amb les següents edicions de la Fira Literal.

Cavall Fort

Cavall Fort ha estrenat al seu web un espai especial 'Jo em quedo a casa!', amb jocs, experiments, manualitats, receptes de cuina i moltes altres activitats d'accés gratuït perquè les famílies se les puguin descarregar i fer-les des de casa. Cada dia, es publicarà des de Cavall Fort una activitat nova.

A més de tots aquests recursos gratuïts, en el mateix web de Cavall Fort es poden escoltar els audiocontes d'El Tatano i trobar-hi l'accés a les edicions especials #Joemquedoacasa gratuïtes de Cavall Fort i El Tatano, penjades a la plataforma iQuiosc.cat. Es tracta d'adaptacions de números recents de les revistes. I s'hi aniran afegint les adaptacions dels números següents mentre durin les restriccions a causa del confinament.

L'IDILIC Home Stage oferirà més música en directe, classes de cuina i propostes esportives. La cantant Maria Roho ofereix a les set de la tarda un únic concert en directe.

#LaVilaCasasAcasa

La Fundació Vila Casas també ha obert les seves portes a les xarxes amb la proposta #LaVilaCasasAcasa. Entre les iniciatives dels pròxims dies, es compartiran opinions d'alguns dels artistes, comissaris o persones directament relacionades amb cadascuna de les mostres actuals dels espais de la Fundació. Inicien aquest cicle d'entrevistes amb Toni Ricart Giró, nebot i marmessor del llegat artístic de Marcel Giró i Palmira Puig, protagonistes de l'exposició 'Saudades' de Sao Paulo que van inaugurar al Museu Palau Solterra el passat mes de febrer.

Així mateix i entre d'altres activitats, es pot consultar el catàleg de l'exposició 'Persistències' d'Enric Ansesa (Girona, 1945), actualment tancada al Museu Can Framis, i visitar online 'El meu compromís' de Guerrero Medina (Jaén, 1942), una exposició que es troba als Espais Volart ideada per Antoni Vila Casas i el mateix artista, que reuneix 120 obres des dels anys seixanta fins a l'actualitat.