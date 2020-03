El surienc Mateu Peramiquel crea una cançó per mantenir els ànims ben amunt

Ens tornarem a abraçar és el títol de la cançó que es pot veure a Youtube escrita i enregistrada pel compositor surienc Mateu Peramiquel per donar ànims a la ciutadania, una aportació al benestar comú en la qual hi ha implicat tot l'equip d'intèrprets i tècnics de l'espectacle Bruna, el musical estrenat l'abril de l'any passat i que ha quedat momentàniament aturat. «Estem confinats i no podem actuar, hem hagut de suspendre ja un parell de bolos, però no perdem l'alegria ni les ganes d'estar junts», explica Peramiquel d'una iniciativa que, sumant-hi pares i germans, ha acabat essent participada per una seixantena de persones.

Després de composar Ens tornarem a abraçar, i de gravar la veu principal amb Mar Puig, la seva parella sentimental i artística, Peramiquel va convidar les joves actrius i actors de Bruna, el musical -dinou, en total- a tancar-se en una habitació, escoltar la música amb els auriculars, agafar el millor mòbil de la família i cantar les estrofes de la tornada. I, a més, «els vaig demanar que es gravessin en vídeo fent unes coreografies», un repte afegit al qual s'hi van apuntar totes les famílies.

Un cop rebut el material en només vint-i-quatre hores, va arribar el moment de fer el muntatge i penjar el vídeo a les xarxes. «Hi ha persones que aquests dies ho estan passant malament, perquè viuen en pisos petits, o són molts, tenen moments de depressió, ... i ens han escrit per donar-nos les gràcies», reconeix el surienc, «això ens emociona molt».

A més, «ja sabem de tres escoles de primària que han fet un vídeo semblant amb la cançó», entre les quals la Daina-Isard d'Olesa de Montserrat.

«La cançó explica que estem passant un moment difícil, però quan tot això s'acabi serem forts», explica Peramiquel: «l'estrofa diu que res tornarà a ser igual, fins i tot respirarem millor perquè s'està netejant l'atmosfera, i voldrem nous oceans, és a dir, que volem que canvïin les coses. No perdem l'esperança».

Bruna, el musical és «un homenatge als nostres avis, que van viure temps molt difícils i, gràcies a ells, nosaltres podem dedicar-nos a allò que volem». Peramiquel afegeix que «ara, però, són els qui més pateixen la situació actual, sembla que no hi hagi justícia per a ells». L'obra parla de qüestions com la guerra i l'exili a partir de les descobertes d'una nena, la Bruna, que ha de fer un treball escolar sobre la seva àvia.

Estrenat el 13 i 14 d'abril de l'any passat a Ullastrell (Vallès Occidental), el muntatge va fer una desena de bolos al llarg del 2019, inclosos un a Madrid i un altre a Manresa amb motiu de la Fira Mediterrània. Enguany ja n'han realitzat cinc més, però han hagut de suspendre els dos que hi havia previstos per al març i l'abril. El del 31 de maig a Capellades penja d'un fil. «Portàvem una bona trajectòria, però no som només nosaltres qui ha hagut de parar», admet Peramiquel.

El musical està protagonitzat pels actors i les actrius del Grup Amics del Teatre d'Ullastrell. Per donar suport al gremi, Peramiquel va penjar el vídeo coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, divendres passat.