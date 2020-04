«Cantar no soluciona res però junts trencarem la rutina durant 5 minuts»

«Manresa serà un clam», la convocatòria per sortir a balcons, finestres, terrats i terrasses de Manresa amb un transistor, avui, a les 12.27 h, per cantar conjuntament la cançó Corren de Gossos, sumava ahir l'adhesió d'una seixantena d'entitats culturals, esportives, educatives i socials de la ciutat, una xifra que s'ha doblat en tres dies. Un èxit que ha transcendit l'àmbit cultural i s'ha convertit «en una iniciativa de ciutat» i que «demostra que la gent té ganes que passin coses i que siguin positives. Davant de tantes notícies negatives, cantar conjuntament no soluciona res, és veritat, però junts trencarem la rutina durant 5 minuts», explicava Joan Morros, responsable d'El Galliner, iniciadors de la proposta.

La cantada conjunta d'avui servirà, també, per «homenatjar tots els treballadors i treballadores essencials: sanitaris, transportistes, botiguers... Tothom qui fa possible que la resta puguem portar aquest confinament amb dignitat», remarca. El reconeixement es traduirà en un text escrit per Àngels Fusté, d'El Galliner, que s'escoltarà en la veu del periodista Edu Font, just abans de la cantada. Així, a les 12.27 h i a través de cinc emissores de ràdio vinculades a Ràdio Manresa, sonarà sincronitzadament la cançó Corren del quintet manresà amb l'objectiu que la ciutat la canti a cor què vols. Si avui Manresa és un clam, si la gent respon, hi hauria la possibilitat de repetir l'experiència amb música d'altres grups o cantants bagencs.



Preparació i amunt el volum

Els promotors recomanen no sintonitzar les emissores amb els mòbils perquè van amb un retard de 6 o 7 segons: «Estem convençuts que a tots els barris de la ciutat hi haurà gent que posarà la ràdio. Així, si no es té un transistor convencional, segur que la cançó s'escoltarà a través de l'aparell dels veïns i es podrà cantar igual», diu Morros. Corren, un dels himnes del grup manresà, es podrà sintonitzar a través de Ràdio Manresa (95.8 FM / 1539 AM), Cadena Dial (106.8 FM), 40 Principals (91.7 FM) o 40 Clàssics (100.6 FM). La idea és que la gent prepari el transistor uns minuts abans i, a les 12.27 h, apugi al màxim el volum sense que distorsioni. En total seran «cinc minuts» entre la lectura del manifest d'homenatge i la cantada, i després «recomanem tancar ràpidament la ràdio perquè hi ha gent que estarà descansant després d'haver treballat a la nit. No volem que ningú se senti ofès», subratlla Morros.

Les entitats han enviat als seus membres la lletra de Corren i un video de la cançó del quintet manresà per interpretar des dels balcons una mínima coreografia (bàsicament un moviment de braços) en la tornada. El vídeo ja havia tingut ahir més de 500 descàrregues. Així mateix, les entitats han estès la convocatòria als manresans i manresanes que viuen arreu del món, alguns segurament també confinats, que en aquest cas podran sintonitzar la cançó a través de les xarxes ( www.radiomanresa.cat). «Tots estem en la mateixa situació i escoltar la cançó a centenars o milers de quilòmetres de distància pot ser molt emocionat», reflexiona Morros.



#manresaésunclam

A més de cantar la cançó al terrat, les entitats conviden tothom a etiquetar l'acció amb l'etiqueta #manresaseràunclam i compartir fotos, vídeos i àudios a les xarxes socials per «construir un retrat de l'acció a tota la ciutat».