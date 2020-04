El Festival Espurnes Barroques es trasllada al setembre en un format reduït

El Festival Espurnes Barroques no tindrà tercera edició aquesta primavera -del 16 de maig al 7 de juny- tal i com estava previst, a causa de la crisi del coronavirus. El mateix programa de concerts i activitats que s'havia de dur a terme en diferents poblacions de la Catalunya central es trasllada a la primavera de l'any vinent. D'altra banda, l'organització muntarà una versió reduïda del certamen a la tardor.

Segons ha explicat l'organització en un comunicat, «el 16 de maig, quan hauria d'iniciar-se el festival, farà just dos mesos de l'inici del confinament. Si l'evolució de la pandèmia i de les mesures socials aplicades a casa nostra discorren per camins anàlegs a la que s'ha vist a la Xina, tot fa preveure que farà poc que haurem començat a tenir moviments més o menys normalitzats, però probablement encara serà recomenable evitar aglomeracions i actes massius». A més, «quan se surti d'aquestes setmanes de confinament, desconeixem el patró de comportament que tindrem, però molt probablement preferirem sortir a plena natura que no pas tancar-nos en un recinte a fer una activitat que requereix concentració».

Per aquests motius, el certamen d'enguany, que creixia en número de concerts, tastos gastronòmics i municipis, es farà en dates similars el 2021, mantenint el compromís adquirit amb intèrprets, municipis, col·laboradors i promotors locals.

A més, se celebraran unes Espurnes de tardor els caps de setmana dels dies 19 i 20 i 26 i 27 de setembre. Un petit festival que comptarà com a tercera edició de l'Espurnes Barroques.