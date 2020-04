El Festival de Música Antiga dels Pirineus cancel·la la desena edició

L'organització del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha decidit cancel·lar la seva desena edició, prevista del 3 de juliol al 23 d'agost de 2020 i en la qual s'hi havien de realitzar 53 concerts en 38 municipis a càrrec de 21 formacions. A més, tampoc es duran a terme 19 actuacions programades en centres on hi ha col·lectius en risc d'exclusió, especialment residències de gent gran, en el marc del programa FeMAP Social, en el qual hi col·labora el Conservatori de Música dels Pirineus. La incertesa de la situació actual i futura derivada de la crisi sanitària del coronavirus ha motivat l'organització a aturar totes les inversions prèvies, amb la voluntat de reprogramar al 2021 el mateixos concerts previstos per aquest estiu.