La lletra de la cançó «Corren»

«Corren» és una cançó de rock català que va ésser creada pel grup manresà Gossos. Està inclosa en el novè disc de la banda, «Oxigen». N'és el segon tema. «Corren» s'ha convertit en una de les cançons més conegudes del grup i en una de les més reeixides de la música en català en general. La versió de la cançó al disc «Oxigen» va comptar amb la col·laboració del barceloní Dani Macaco, que cantava per primer cop una cançó en català.

Aquí teniu la lletra de la cançó, que sonarà aquest dimecres al migdia a Manresa sintonitzada en diverses emissores i cantada des dels balcons. L'hora d'inici és a les 12.27 h.

És tard, no sé quina hora és

Però és fosc fa estona.

És fàcil veure que no hi ets

Ni un paper, ja poc importa.

Poso els peus a terra, vull caminar

Necessito despertar en un dia radiant.

Encara em queda temps per descobrir

Tot alló que m'he amagat i que no m'he volgut dir.

Corren, corren pels carrers, corren

Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.

I ploren, ploren pels carrers, ploren

Com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.

Difícil descobrir qui soc avui.

Una gota em cau mentre un altre em treu la set.

Plou i fa sol alhora

Tomba la bala bala

Tomba la bala que m'apuntava, era la meva

I jo mateix em disparava.

Raig de llum il·lumina'm, treu-me el fum.

Una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma

No s'esborren, en conformo en mirar-me

Mirar-me de dins cap a fora.

On puc anar-te a buscar? Nena no és broma...

Hauria d'haver estat diferent

Però en un moment s'han tancat les portes.

Poso els peus a terra, vull caminar

Necessito despertar en un dia radiant.

Encara em queda temps per descobrir

Tot allò que t'he amagat i que no t'he volgut dir.

Corren, corren pels carrers, corren

Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.

I ploren, ploren pels carrers, ploren

Com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.

Corren, corren pels carrers, corren

Paraules que no s'esborren, imatges que no s'en van

I ploren, ploren pels carrers, ploren

Com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.

Corren, corren pels carrers, corren

Paraules que no s'esborren, imatges que no s'en van

I ploren, ploren pels carrers, ploren

Com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.