Manresa ofereix una agenda cultural a domicili durant la primera quinzena d'abril

Memoria.cat parla de com la Seu es va salvar de ser enderrocada Ajuntament de Manresa

Davant l'excepcional situació d'emergència sanitària derivada del coronavirus COVID-19, l'Ajuntament de Manresa segueix en serveis mínims i amb les activitats i espectacles públics suspeses o postposades. Cal que, per evitar més contagis, ens quedem a casa. El butlletí cultural continua animant-vos a passar aques t confinament de la millor manera possible proposant-vos iniciatives culturals que van sorgint des de la nostra ciutat.

Des de la Casa de la Música encoratja a tots els músics participar al concurs #UnaEstrellaACasa, a dinàmica del concurs és molt senzilla. Des d'avui i fins el proper diumenge 5 d'abril, els cantautors i les bandes emergents del panorama català que hi vulguin participar, només hauran de gravar-se des de les seves cases -i respectant sempre les recomanacions sanitàries, de conducta i de confinament de les autoritats competents- cantant un tema propi en qualsevol idioma (màxim 120 segons), i penjar-ho a Instagram amb el hashtag #UnaEstrellaACasa i etiquetant l'@AgendaEstrellaDammCat.

Aquests dies també és pot descobrir virtualment l'exposició del Centre Cultural el Casino 'El part és art'. Aquesta és una exposició artística pel 20è aniversari de Migjorn Casa de Naixements en què es mostra "el PART des d'una mirada tendre i amorosa com ho fa l''ART'.

CineClub Manresa convida també a l'activitat #CONFINAFEST, un festival de curtmetratges domèstics en confinament. El Confinafest té un objectiu triple: Servirà per matar el temps tot estimulant la nostra creativitat. S'hauran de crear històries, rodar-les i muntar-les (màxim dos minuts de durada); Ajudarà als cinemes i/o festivals que ens ho demanin a remuntar la patacada d'aquests dies. Com? Tots els cinemes o festivals que ho demanin podran organitzar passis amb els millors curts de la seva població o territori, i fomentarà l'ús del català en l'audiovisual. Els vídeos (comèdia, fantàstic, terror o documental) s'han d'enviar al correu elcinefil@gmail.com

Des de MEMORIA.CAT ens explica com la Seu es va salvar de ser enderrocada. La basílica de la Seu de Manresa, una joia arquitectònica dels segles XIV i XV, va estar a punt de ser enderrocada l'any 1936. Finalment, després de múltiples gestions, només es van enrunar la torre piramidal que cobria el campanar i unes parts accessòries del temple.

Amb aquest web es fa un modest homenatge a totes les persones i col·lectius que, en unes circumstàncies molt difícils, es van mobilitzar per evitar que la Seu desaparegués. També és pretén aportar informació sobre un tema molt complex, confús i força desconegut com és el de les circumstàncies del salvament de la basílica i de la demolició d'un total de 7 esglésies importants de la ciutat, que no van tenir la mateixa sort que la Seu. Un tema, d'altra banda, que desperta un gran interès.

Cal recordar També que les BIBLIOTEQUES de les ciutat ofereixen serveis virtuals i ara també es pot accedir temporalment sense el carnet