Manresa se suma tímidament a cantar «Corren» des dels balcons

«Corren, corren pels carrers, corren; paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van». El silenci que predomina als carrers de Manresa des que va començar el confinament ha quedat trencat en algunes parts de la ciutat aquest dimecres, a les 12.27 h en punt, per la cançó que la banda manresana Gossos va fer famosa l'any 2007. Seguint la crida feta per 61 entitats sota el nom "Manresa és un clam", alguns manresans i manresanes han tret els seus aparells de ràdio a les seves finestres i balcons per participar en una cantada conjunta de «Corren». El seguiment, però, no ha estat igual a tot arreu; mentre en alguns carrers la música sonava fort, en altres eren poques les persones que s'han afegit a la iniciativa.

La consigna era sintonitzar una de les cinc emissores de ràdio vinculades a Ràdio Manresa i a falta de 3 minuts per 2/4 d'1, la veu del periodista Edu Font, llegint un text escrit per Àngels Fusté, d'El Galliner, ha servit de tret de sortida per a la cançó. A la carretera Santpedor, tocant a Bonavista, per exemple, hi havia un bloc amb gent a quatre balcons. En un, una mare amb dos fills i els papers amb la lletra de la cançó, entregats. A la cantonada amb Sant Antoni Maria Claret, una dona amb música forta i cantant i dues dones d'edat avançada al bloc del davant que s'ho miraven. Eren casos puntuals, no generalitzat.

A la zona del carrer Llibertat cantonada amb les Bases de Manresa, s'escoltava la música i tres persones han sortit al balcó desconeixent què passava. Tres persones més estaven mirant i quan ha acabat han aplaudit. Al carrer Menorca, dues famílies i una senyora gran amb un ràdio l'enfocava cap al carrer.

Els membres de Gossos també canten



Pel confinament, no tothom ho ha pogut veure, però entre els que sí que han sortit a cantar hi havia els membres del grup Gossos. Natxo Tarrés ho ha fet acompanyat de la família des del seu balcó del carrer Betlem i Juanjo Muñoz, amb la seva guitarra, ha participat des del carrer Casanova. Els germans Oriol i Roger Farré tampoc s'han perdut la iniciativa.

Seguint el recorregut per la ciutat, al carrer de Sant Fruitósla música sonava bastant alta en una casa i un parell de persones han sortit als balcons a mirar. En un moment donat ha sonat el clàxon d'un cotxe i s'ha sentit un crit animant la gent que no ha reeixit. I també sonava fort «Corren» al carrer Oms i de Prat, amb una quinzena de veïns al tram de la cruïlla amb Sant Maurici. Amb tot, si bé a molts llocs els manresans i manresanes no han cantat una lletra força complicada, sí que en acabar s'ha pogut escoltar un aplaudiment fort i llarg.

"Cantar conjuntament no soluciona res, és veritat, però junts trencarem la rutina durant 5 minuts", explicava Joan Morros, responsable d'El Galliner, iniciadors de la proposta, que també ha servit per "homenatjar tots els treballadors i treballadores essencials: sanitaris, transportistes, botiguers... Tothom qui fa possible que la resta puguem portar aquest confinament amb dignitat".