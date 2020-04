Marta Marín-Dòmine s'emporta el premi Crítica Serra d'Or de novel·la

L'escriptora Marta Marín-Dòmine va guanyar ahir el premi Crítica Serra d'Or de novel·la per Fugir era el més bell que teníem (Club Editor), un guardó que suma al premi Amat-Piniella de narrativa, que va recollir el mes de febrer passat a Manresa, i a la menció especial del premi Llibreter. La revista Serra d'Or, que edita Publicacions de l'Abadia de Montser-rat, va anunciar els premiats de la 54a edició, que no es podrà celebrar el 2 d'abril a Barcelona tal com estava previst, a causa de la pandèmia. L'organització anunciarà una nova data més endavant. Els premis no tenen dotació econòmica i lliuren els guanyador una serreta d'or, de solapa.

En el capítol de literatura i assaig, els altres guardonats són Dolors Miquel en poesia per l'obra Ictiosaure (Edicions 62); Víctor Garcia Tur en narrativa per El país dels cecs (Proa); Àlex Susanna en dietari per Paisatge amb figures (Proa), i Arnau Barios en traducció per Eugeni Oneguin, d'Aleksandr Puixkin (Club Editor).

En l'apartat de recerca, David Ballester i Manuel Vicente van obtenir el Serra d'Or d'humanitats per l'obra Corre, democràcia, corre. Manifestacions i repressió

policial a la Catalunya de la Transició (1975-1980) (Editorial Base); Santiago Álvarez i Claudi Mans, el d'altres ciències per 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona (UB), i Mandie Iveson, el de Catalanística per Language attitudes, national identity and migration in Catalonia: «What the women hav to say».

L'obra Dinamarca, de Josep Lluís i Rodolf Sirera, va merèixer el premi de teatre al text de teatre català. Stabat Mater, dirigida per Magda Puyo, el premi de teatre a l'espectacle teatral. El guardó de teatre a l'aportació més interessant va ser de la Cia. La Calòrica.

En el capítol de literatura infantil i juvenil, el premi Crítica Serra d'Or infantil va correspondre a Plous o fas sol? (Akiara Books), amb text de Mireia Vidal i il·lustració d'Anna Font; el juvenil (creació) va anar a parar a la trilogia La llum d'Artús (Barcanova), de Raimon Portell, i el Juvenil (Coneixements) va ser per a Jo i el món: una història infogràfica (Zahorí Books), de Mireia Trius i Joana Casals.