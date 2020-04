El Casal de Joves la Kampana guanya el segon premi del Concurs Hip Hop per la Pau

El casal de joves la Kampana de Manresa s'ha emportat el segon premi del IV Concurs Hip Hop per la Pau que convoca cada any l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Els joves del casal manresà s'han imposat en la categoria d'entitats socials amb la peça "Rap per la igualtat", que mostra de rebuig a les violències i a les desigualtats i posa en valor la lluita feminista.

El març de 2019 la Kampana va organitzar un taller de rap dirigit a tots els joves del casal amb l'objectiu de promoure la igualtat. Amb l'ajuda del raper Nel·lo C, d'Oriol Puig i la col·laboració de Plataforma per la Llengua i de la Casa de la Música de Manresa, es va poder crear un rap on els i les joves poguessin expressar, reivindicar i donar la seva opinió sobre la igualtat de drets i justícia social.

Aquest any, a partir de la convocatòria de la nova edició del concurs de "Hip Hop per la Pau", es va considerar oportú portar a terme la gravació d'un videoclip amb una cançó relacionada amb el rebuig de la violència, el paper dels i les joves en la construcció de la pau, la convivència en espais comunitaris i en pro a la diversitat. Per tant, des de la Kampana, tenint en compte que ja es tenia la cançó de rap i que la temàtica era precisament aquesta, es va decidir, el gener passat, gravar el videoclip i presentar-lo al concurs a més de tenir-ho present com a activitat pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Tot i que l'entrega de premis que hi havia programada pel 22 de maig queda anul·lada per la situació actual, no han volgut deixar de fer un reconeixement públic als i les joves que han participat al concurs i han estat premiats pels seus vídeos.

Així doncs es portarà a terme una entrega de premis virtual a través de les xarxes socials de l'ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) amb una peça audiovisual on hi seran representats els guanyadors/es. Encara no es sap exactament el dia i l'hora però es preveu que sigui de cara la setmana vinent.