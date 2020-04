Natxo Tarrés canta sobre el local on «Corren» va agafar cos

Tants carrers, tants barrets. Manresa va ser ahir al migdia un clam desigual que va aconseguir trencar part del silenci somort que domina la ciutat des del confinament. Al carrer de la Sèquia, tocant al Passeig, una trentena de veïns i veïnes van sortir als balcons i finestres, amb algunes ràdios i molts mòbils, per escoltar i cantar Corren de Gossos. Amb retard per un problema de sintonització a l'inici –l'escrit de reconeixement als treballadors essencials d'Àngels Fusté, llegit per Edu Font, no es va escoltar– però amb ganes de compartir de balcó a balcó cinc minuts de música que, en acabar, van derivar en un llarg i sorollós aplaudiment. Dos uniformats de la Policia Local miraven amunt mentre el rètol lluminós del cotxe, aparcat, repetia com un mantra el missatge d'aquests dies: «Quedeu-vos a casa. Gràcies».

I si a la Sèquia els veïns havien fet pinya i anaven sortint als balcons –famílies, parelles, avis–, l'escoltada i cantada conjunta de les 12.27 h no tenia el mateix seguiment en altres carrers. Al Sant Fruitós, per exemple, la música amb el volum ben apujat des d'alguna de les emissores de Ràdio Manresa s'escapava d'un dels domicilis mentre únicament un parell de persones sortien als balcons a mirar. Ahir, l'estrena de «Manresa serà un clam», proposada per una seixantena d'entitats de la ciutat, va treure el cap per la finestra més que sortir desacomplexadament al balcó. La iniciativa continua a les xarxes: #manresaésunclam, amb vídeos i fotografies, amb la intenció de fer-ne un retrat de la convocatòria.

Aquest «primer intent» el valorava ahir de manera positiva Joan Morros, responsable d'El Galliner, ideòlegs de la proposta: «Ha estat prou bé malgrat el seguiment irregular. Hem anat parlant amb les entitats i majoritàriament s'esperava més gent als balcons, però la veritat és que era una incògnita saber què passaria». Això sí, remarcava, «l'acció ens deixa alguns moments emotius, com els aplaudiments finals» i imatges per al record», com la cantada al convent de Santa Clara o les interpretacions dels quatre membres manresans de Gossos, també des dels balcons o finestres de casa seva.

Ara, explica Morros, toca «valorar» si el primer «Manresa serà un clam» tindrà continuïtat i, si és així, una de les fórmules podria ser, explicava, «proposar diferents cançons per triar-ne una», preferiblement de cantants o grups bagencs», i decidir el termini: «La setmana que ve, d'aquí a 15 dies...». Com reblava, «encara ens queda molt confinament i continuarem rumiant iniciatives».