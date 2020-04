Joan Pera crea una websèrie per fer «riure el públic malgrat el confinament»

L'actor Joan Pera ha creat la websèrie 'Els Pera confitats' per "seguir fent riure el públic malgrat el confinament". La seqüela es pot seguir a través de les xarxes socials del Teatre Condal, on l'actor representava 'El pare de la núvia' fins que les funcions es van suspendre per la crisi del coronavirus, i a través de YouTube. Segons un comunicat del Condal, amb aquesta sèrie Joan Pera, que comparteix pantalla amb el seu fill gran Roger Pera, "s'ha proposat seguir fent riure el públic i oferir entreteniment i distracció en aquests dies de crisi". 'Els Pera confitats' mostra amb "humor com passen el confinament en família per seguir fent riure el públic i animar la gent a quedar-se a casa per lluitar contra el covid-19".

La sèrie és una creació de Joan Pera i el seu fill Roger Pera, que la coprotagonitza, com ja han fet en algun espectacle, però també compta amb la participació d'altres membres de la família, com de la seva dona Mery, amb la qual va celebrar les noces d'or el passat novembre, o el seu fill Blai, responsable de l'edició dels capítols.