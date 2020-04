El col·lectiu fundat el 2000 treballa en tretze centres

? Si algú no s'imagina com actuen els Pallapupas, avui a les 12 del migdia es pot connectar al seu Instagram i veure com Jordi del Rio, en la seva faceta còmica, saluda la gent, respon preguntes... durant mitja hora. És la versió virtual en temps de confinament. Conegut sobretot pel seu treball amb els infants ingressats, el seu dia a dia es desenvolupa en tretze hospitals catalans i amb pacients de totes les edats. Des del 2000, aquesta oenegé, fundada per Angie Rosales, treballa per fer dels hospitals un lloc més amable per als pacients. I any rere any, la seva tasca és cada cop més reconeguda i valorada i ha anat assolint nous territoris dins el variat calidoscopi d'espais que és un gran hospital.