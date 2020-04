Comprar entrades anticipades per salvar els cines de poble

Comprar 10 entrades per 53 euros o 20 tiquets per 100 euros i poder-los fer servir quan es vulgui fins al 31 de desembre del 2021. Aquesta és la proposta que fa el Circuit Urgellenc -l'empresa exhibidora en la qual s'hi inclouen el Cine París de Solsona- per poder tenir més ingressos en aquests setmanes -i qui sap si mesos- de confinament en que les sales estan tancades. «No volem claudicar», explica Pere Aumedes, gerent de la firma lleidatana que gestiona la programació de diversos cinemes de Catalunya, les illes Balears i l'Aragó.

La compra anticipada d'aquests abonaments, que es posarà en marxa el dilluns 6 d'abril, es pot fer a la pàgina web www.circusa.com i s'inscriu en la campanya «I Love Cine de Poble», a imatge i semblança del «I Love NY» que va impulsar el dissenyador nordamericà Milton Glaser als anys 70. Per donar suport al projecte, figures del món del cinema català com Isona Passola, Belén Funes, María Rodríguez Soto, Sergi López i David Verdaguer, entre d'altres, enregistren cada dia un vídeo des del seu confinament per demanar l'ajuda a aquests cinemes que fan possible que es puguin veure les estrenes i els films comercials en molts punts del país i només a les grans ciutats.

El Circuit Urgellenc gestiona 33 sales de cinema i dona feina a 60 treballadors. A més de poder adquirir les entrades a través del web de l'exhibidora, també es podrà fer el mateix procediment a les xarxes Facebook i Instagrama de la plataforma online Eventum.365.

Per la seva part, Ramon Bochaca, responsable de Producció de Mitjans Audiovisuals del Circuit Urgellenc, destaca que aquesta proposta sorgeix «com una fórmula per buscar una sortida a aquest període de dos o tres mesos en els quals no podem fer cinema».

D'altra banda, ahir dijous es va posar en marxa una campanya de micromecenatge d'àmbit estatal a través de la pàgina www.goteo.com que consisteix en comprar entrades per regalar-les a entitats benèfiques. La venda està oberta fins el dilluns 6 d'abril i els fons recaptats serviran perquè les persones d'institucions com l'Associació Amisol de Solsona, que treballa amb persones amb discapacitat, puguin anar al cinema gratuïtament.

Una altra iniciativa on hi està implicat el Circuit Urgellenc és la sala virtual de cinema que posarà en marxa la setmana vinent la distribuïdora A contracorriente Films. Les estrenes previstes per aquest mes d'abril es podran veure en una plataforma de pagament, i un percentatge de la recaptació anirà a parar a les exhibidores de cinema que contribueixen a difondre la iniciativa.