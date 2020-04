El Kursaal reprograma set dels espectacles previstos a l'abril i en suspèn sis

La programació del teatre Kursaal, teatre Conservatori i Plana de l'Om de Manresa, que està aturada per Reial Decret des del 12 de març per fer front a l'avanç del coronavirus, amplia l'aturada de l'activitat escènica, de moment, a tot el mes d'abril.

Bona part dels espectacles que es veuen afectats per l'aturada a hores d'ara ja s'han pogut reprogramar, però d'altres s'han suspès definitivament, tot i que no es descarta que més endavant puguin tornar a la programació.

Dels espectacles que estaven previstos a partir de Setmana Santa aquests són els que s'han pogut reprogramar:

-El concert d'El Kanka, que debutava al Kursaal el 19 d'abril, i que ho farà finalment al 7 de novembre.

-L'espectacle del cicle de Gent Gran "Mares i filles" amb Mont Plans i Annabel Tutusaus que s'havia de representar a la sala gran del Kursaal el 22 d'abril i que es trasllada al 30 de setembre.

-"La tempesta", la nova producció de la companyia Parking Shakespeare, prevista pel 26 d'abril a la sala gran, es veurà al 27 de febrer del 2021.

-L'obra protagonitzada per Bruno Oro i Clara Segura, "Cobertura", de la qual hi havia programades 3 funcions el cap de setmana 18 i 19 d'abril pujarà a l'escenari de la sala gran els dies 1 i 2 de maig de l'any vinent, igualment en 3 sessions.

-I l'espectacle d'Imagina't "El monstre de colors", previst en dues funcions el 18 d'abril al teatre Conservatori arribarà el dissabte de la Festa Major de Manresa, 29 d'agost, també en 2 sessions al mateix espai.

-La Gala del Centenari Alicia Alonso (prevista el 24 d'abril) ja es va traslladar a l'11 d'abril de la primavera vinent, ara fa dues setmanes, tenint en compte que la companyia va cancel·lar la seva gira per Europa.

-I "Set of Sets" de Guy Nader i Maria Campos (previst pel 27 de març), pujarà a l'escenari de la sala gran del Kursaal el 12 de març del 2021 i també serà l'acte central de la propera edició dels festival Batecs.

Suspesos definitivament:

Pel que fa als espectacles suspesos definitivament, a la sala petita del Kursaal s'ha anul·lat l'espectacle musical "Repertori de saldo" i el concert de Berta Sala, previstos pel 16 i el 23 d'abril; així com el concert d'Alba i Santi Careta del cicle ¾ de Música programat pel 26 d'abril a l'Espai Plana de l'Om. A la Sala Gran s'han suspès el concert de Quartet Casals previst pel 25 d'abril i "Jacob de Haan in concert" de la Unió Musical del Bages de l'1 de maig. I l'espectacle del cicle d'Imaginat' "Cloe, la paleontòloga" ha quedat igualment suspès.

En tots aquests espectacles suspesos ja s'ha contactat amb les persones que havien adquirit localitats i s'iniciarà de seguida que es pugui el procés de devolució de l'import de les entrades. El Kursaal ofereix la possibilitat que el retorn de l'import de les entrades es faci en forma de val, que pot gastar durant un any; una opció que és també una manera de contribuir a mantenir el teatre en aquest moment d'aturada i amb més d'una dotzena d'espectacles suspesos fins ara.

Espectacles pendents de reprogramar

En aquests moments hi ha pendents de reprogramar "Brel, le spectacle", que possiblement passi a ser l'espectacle de l'edició del 2021 de la Francophonie a Manresa.

Taquilles tancades fins a nou avís

Les taquilles del Kursaal continuaran tancades fins a nou avís en compliment de les directrius del Govern. L'atenció però, queda garantida de manera virtual. En aquest sentit, per qualsevol dubte o informació es pot contactar per correu electrònic a info@mees.cat