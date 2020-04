Les nenes i nens de l'Esbart Manresà graven un vídeo per agrair la tasca dels seus mestres

Les nenes i nens de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà han volgut agraïr als seus mestres la tasca que fan amb la gravació d'un vídeo on es veuen ballant a casa seva i mostrant diversos missatges positius per afrontar la crisi del coronavirus. Com diuen els menuts, «formar part de l'Esbart és molt més que ballar!».