El vídeo viral del duet santfruitosenc Nebula

Amics d' @estrelladamm nosaltres també ens quedem a casa. Aprofitant aquests dies de sol, caloret i tranquil—litat hem composat i grabat la cançó TROPICAL. (Podeu trobar la versió completa a Youtube). Que estiguem tancats a casa no vol dir que no es pugui viure un dia perfecte d'estiu. Només amb una mica de creativitat, imaginació i ganes es poden fer coses boniques i passar-ho bé. Nosaltres ja hem començat a pensar amb els plans per aquest estiu que està a punt d'arribar i segur que tot tornarà a la normalitat. Esperem que us agradi a tots i totes tant com a nosaltres fer-ho. Sempre hem de ser positius, aprendre de tot i disfrutar de totes les situacions que ens porta la vida. Gràcies a tots els que ens seguiu des de sempre i a @agendaestrelladammcat ?? #UnaEstrellaACasa Amigos de @estrelladamm nosotras también nos quedamos en casa. Aprovechando estos días de sol, calorcito y tranquilidad hemos compuesto y grabado la canción TROPICAL. (Podéis encontrar la versión completa en Youtube). Estar encerrados en casa no significa que no podamos vivir un día perfecto de verano. Sólo con un poco de creatividad, imaginación y ganas se pueden hacer cosas bonitas y passarlo bien. Nosotras ya hemos empezado a pensar en los planes para este verano que está a punto de llegar y seguro que pronto todo vuelve a la normalidad. Esperemos que os guste a todos y todas tanto como a nosotras hacerlo. Siempre hay que ser positivos, aprender de todo y disfrutar de todas las situaciones que nos trae la vida. Gracias a todos los que nos seguís y a @agendaestrelladammcat ?? #UnaEstrellaACasa