50 llibres electrònics per passar el confinament

En un dia com avui, al diari estaríem preparant el suplement de Sant Jordi i la informació cultural donaria molt joc a les novetats dels nostres escriptors, les editorials del territori central, els actes de presentació, ... Tot això haurà d'esperar a l'any vinent perquè enguany no hi haurà diada de Sant Jordi i la festa del llibre està prevista per a més endavant, inicialment abans de l'estiu, però sense data fixada. En qualsevol, i pendents de saber si el dia 23 d'abril les llibreries podran obrir o encara estarem confinats a casa, serveixi aquesta llista d'idees per caure en la temptació de comprar un llibre electrònic.



Novel·les d'autors catalans

Tota una vida per recordar. Núria Pradas. Columna. 9,99 euros. El Premi Ramon Llull va guardonar la història d'una noia de setze anys, la Sophie Simmons, que deixa la seva família a Nova York i creua el país per intentar complir un somni: treballar com a animadora de dibuixos a la Disney Studios.

No soc aquí. Anna Ballbona. Anagrama. 9,99 euros. El Premi Llibres Anagrama presenta la història de la Mila, una noia dels anys 70 filla de pagesos que va passar d'un barri suburbial a una cadena de muntatge. Quan està esperant una criatura, intentat descobrir els motius que sempre li han fet sentir una certa estranyesa vital.

Boulder. Eva Baltasar. Club Editor. 7,99 euros. La protagonista treballa en un vaixell fent de cuinera, fins que un dia arriba a un port on coneix una dona que la sedueix. Se'n va a viure amb ella i s'endinsa en el món de la gestació assistida d'una criatura. S'hi sentirà bé, amb aquest nou canvi de vida, ella que sempre havia estat una dona solitària?

A Bàrcino. Maria Carme Roca. Columna. 9,99 euros. La Minícia carrega un gran dilema: de jove va ser l'amant d'un home que havia causat gran dolor al seu pare, el noble Luci Minici Natal Quadroni Ver. Intentar recuperar l'estima del pare i saber qui vol executar la venjança és el seu doble objectiu.

Sidonie té més d'un amant. Àngel Casas. Univers. 9,99 euros. En Max és fill d'un músic americà de jazz i d'una prostituta de Sants. És un fotògraf de gran fama i està obsessionat amb la feina del seu mentor, Gerard Lambert, a qui vol dedicar una exposició durant el Fòrum. Però no té clar que Barcelona estigui preparada per veure el Sants que mostrarà.

Ca la Wenling. Gemma Ruiz. Proa. 9,99 euros. La Wenling va arribar a Barcelona des de la Xina i treballa dotze hores al dia en una perruqueria. La trobada amb els nadius és el motor d'un munt de vivències que posen de relleu la realitat de ser una persona migrada.

Reis del món. Sebastià Alzamora. Proa. 9,99 euros. El banquer Joan March i l'erudit Joan Mascaró, gran traductor i divulador del pensament místic hindú, van mantenir una relació personal respectuosa però singular. Dues figures antagòniques nascudes a Santa Margalida, dos mallorquins universals que Alzamora converteix en personatges de novel·la.

Guillem. Núria Cadenes. Amsterdam. 9,49 euros. L'assassinat de Guillem Agulló és una mostra de la impunitat amb que ha actuat al País Valencià d'ençà de la fi de la dictadura. L'autora novel·la l'ambient que es vivia als anys 90 i posa de manifest les injustícies flagrats que van envoltar el cas.



Narrativa d'autors estrangers traduïda al català

Les campanes bessones. Lars Mytting. Amsterdam. 9,49 euros. El 1879, al poble de Butangen, a Noruega, on es diu que les campanes toquen soles, s'alliberen forces i passions enfrontrades: el desig de modernitat de l'Astrid Hekne, la voluntat reformadora d'un jove pastor que arriba a l'indret i l'arribada d'un arquitecte foraster.

Sonka. Ignacy Karpowicz. Raig Verd. 9,99 euros. En un poble perdut entre Polònia i Bielorrússia, un jove dramaturg d'èxit es queda tirat quan se li avaria el cotxe i allí coincideix amb una dona gran que només té una vaca. L'acull i li explica la seva vida tràgica: una confessió honesta que pot ser un material immillorable per a una nova obra de teatre.

Dues germanes. David Foenkinos. Edicions 62. 8,99 euros. Quan la seva parella la deixa, el món de la Mathilde, una professora de més de trenta anys, s'enfonsa. I troba refugi en la seva germana, l'Agathe, casada i amb una filla. La seva relació, aleshores, es redefineix.

Un dolor tan dolç. David Nicholls. Empúries. 8,99 euros. El Charlie està a punt de casar-se amb la Niamh, però el conviden a una trobada d'exmembres de la companyia de teatre a la que es va apuntar quan era jove. Una reunió on sap que també hi serà la Fran, la noia que li va canviar la vida un estiu en que el noi cuidava del seu pare i no tenia perspectives d'anar a la universitat.

L'expedició al baobab. Wilma Stockenström. Quaderns Crema. 6,99 euros. Una antiga esclava es refugia en un baobab enorme i explica a l'arbre la seva dissortada existència, des del moment en que va ser raptada quan era petita fins el darrer viatge amb el seu propietari, passant per la violència amb que la van tractar.

Una boda a Lió. Stefan Zweig. Quaderns Crema. 4,99 euros. Una jove espera la seva execució en un soterrani fosc, durant l'època del Terror jacobí posterior a la Revolució Francesa. Allí, sorprenent, es retroba amb el seu promès, i amb l'ajuda de la resta de presos es casen.



Novel·les en castellà

La extranjera. Claudia Durastanti. Anagrama. 11,99 euros. La protagonista se sent estrangera perquè, a més de tenir uns pares muts, sempre es considera forània allà on va, ja sigui al lloc on va néixer o en els destins als qual ha anat a parar.

El secreto de la casa del río. Sarah Lark. Ediciones B. 9,99 euros. L'Ellinor viu a Viena i, a causa de la malaltia de la seva cosina, descobreix que la seva àvia va ser adoptada. Per tant, ni ella ni la seva mare tenen vincles biològics amb la que havien considerat que era la seva família. La dona anirà a la recerca del seu besavi, i toparà amb una tràgica història d'amor i desamor.

Alegría. Manuel Vilas. Planeta. 9,99 euros. Un escriptor que ha tingut un èxit increïble amb la seva última novel·la se'n va de gira per tot el món. Un viatge a través del qual podrà confrontar la dimensió pública del seu ofici amb la necessitat de trobar els racons íntims que li permetin cercar la veritat.

San, el libro de los milagros. Manuel Astur. Acantilado. 6,99 euros. Un món mític ple de personatges ben reals que ens ensenyen algunes de les veritats de la vida. I tot allò que considerem que és la Història potser tan sols és una fàbula.

La madre de Frankenstein. Almudena Grandes. Tusquets. 12,99 euros. Després de quinze anys a l'exili, el jove psiquiatra Germán Velázquez torna a l'Espanya franquista, l'any 1954, per treballar al manicomi de dones de Ciempozuelos. Allí es retrobarà amb una pacient, Aurora Rodríguez, una parricida molt intel·ligent, i coneixerà una auxiliar d'infermeria que amaga molts secrets.

La gran fortuna. Olivia Manning. Libros del Asteroide. 13,99 euros. En Guy i la Harriet s'acaben de casa i arriben a Bucarest la tardor del 1939, pocs dies abans de la invasió alemanya de Polònia. Mentre Europa s'endinsa en la preparació d'una guerra, ella anirà coneixent més el seu marit, un professor universitari que intenta fer-se un lloc a la societat.

Los testamentos. Margaret Atwood. Salamandra. 12,99 euros. Quinze anys després dels esdeveniments que l'autora canadenca va narrar a El cuento de la criada, la república teocràtica de Gilead es manté dempeus però mostra signes de descomposició. Les vides de tres dones es creuen amb resultats explosius.

Salvar el fuego. Guillermo Arriaga. Alfaguara. 9,99 euros. El Premi Alfaguara de novel·la posa sobre la taula una relació improbable: la de Marina, una coreògrafa amb una vida convencional, i José, un homicida condemnat a mig segle de presó.

El idiota. Fiódor M. Dostoievski. Alba. 9,49 euros. El protagonista és un jove príncep, Lev Nikoláievich Myshkin, que arriba a Sant Petersburg després de passar quatre anys en un sanatori de Suïssa. Ja des del primer dia, s'adonarà que la seva manera de ser col·lideix amb la realitat de la societat i les relacions humanes.



Novel·la negra

Km 123. Andrea Camilleri. Edicions 62. 9,99 euros. Humor i misteri, novel·la negra però també una mica rosa. Una trucada de mòbil i un intent d'homicidi posen en marxa una trama en que cadascun dels personatges s'haurà de confrontar amb les seves veritats, no sempre agradables.

Siete tumbas, un invierno. Christopher Petersen. RBA. Sèrie David Maratse, núm.1. 9,49 euros. L'agent David Maratse, incapacitat per continuar exercint a Nuuk, la capital de Groenlàndia, es retira a una petita població de la costa oriental. El cadàver d'una noia trobada a les gèlides aigües de l'àrtic el tornarà a situar a primera línia.

L'ombra de la por. Ragnar Jonasson. Columna. Sèrie Islàndia Negra 1. 9,99 euros (8,99 euros en castellà, Seix Barral). Primera entrega d'una pentalogia situada a Islàndia, ambientada en un petit poble de pescadors al nord, Siglufjördur. La protagonitza Ari Thór, antic estudiant de teologia reconvertit en policia en el seu primer destí després de llicenciar-se a l'escola de policia de Reykjavík.

El largo camino a casa. Louise Penny. Salamandra. Sèrie Armand Gamache. 9,49 euros. Retirat a l'idílic poble de Three Pines, l'inspector cap Armand Gamache trenca la plàcida monotonia quan Clara Morrow li explica que el seu marit ha incomplert la promesa de tornar a casa un any després de la seva separació i li demana ajuda per trobar-lo. Novetat del març.

Amb l'aigua al coll. Donna Leon. Edicions 62. Sèrie Comissari Brunetti. 9,99 euros tant en català com en castellà (Seix Barral). Leon torna a la seva cita anual amb un cas d'actualitat sobre la contaminació i l'especulació del suministre d'aigua a Venècia. Tot comença quan una dona malalta de càncer demana parlar amb el comissari Brunetti i el posa sobre la pista d'una empresa privada encarregada de vigilar la qualitat de l'aigua de la ciutat. Novetat d'aquest març.



Còmic

Universo #6. Albert Monteys. The Panel Syndicate. Preu voluntari. Amb una estètica a mig camí entre la ciència ficció i el costumisme nostrat, el català Albert Monteys explora des de fa tems el futur llunyà de la saga Universo. Tant aquest com els cinc volums anterior d'aquesta divertida i inclassificlable epopeia estan disponibles en català, castellà i anglès a la pàgina web http://panelsyndicate.com/.

Umami. Ken Nimura. The Panel Syndicate. Preu voluntari. D'entre el nombrós i llaminer catàleg de The Panel Syndicate en rescatem també aquesta altra saga, encara oberta, ambientada en el món de la cuina. De moment se n'han publicat vuit volums, que es poden adquirir tant per separat com en format d'un sol volum. Per llepar-se'n els dits!

El tesoro del Cisne Negro. Paco Roca i Guillermo Corral van Damme. Astiberri. 7 euros. L'esperit dels còmics del reporter Tintín impregna aquesta història, basada en un cas real, sobre la recuperació del valuós botí d'un misteriós vaixell que tot apunta que podria ser de bandera espanyola. Amb aquest còmic, Paco Roca, un dels grans noms del còmic nacional s'allunya del seu estil habitual per il·lustrar les memòries del diplomàtic de Guillermo Corral van Damme.

Paper Girls. Brian K. Vaughan i Cliff Chiang. Planeta Cómics. 1,49 euros/unitat. Una de les sagues revelació dels darrers anys segueix les aventures d'un grup de noies que, en l'Amèrica profunda dels anys vuitanta, es veuen immerses en una allau d'aventures lluny del seu temps i la seva dimensió. Una bona dosi d'aventures fantàstiques que ara s'encamina cap al seu punt i final. Els 30 capítols publicats en format de grapa es poden comprar a https://www.planetadelibros.com/

La cara oculta de la luna. Sergio Galisteo Baena i Rafael Verdejo Román. The Rocketman Project. 3 euros. Si el que t'agrada és l'estètica steampunk, aquest còmic amb gotes d'inspiració històrica -amb Thomas Alva Edison i Nikola Tesla pel mig- és una bona oportunitat perquè deixis enrere el sofà de casa per a intentar viatjar a la lluna de la mà dels seus protagonistes. El podràs trobar a https://rocketman-project.es/, juntament amb obres de diversos altres autors locals per descobrir i reivindicar.



Reflexions i històries del món d'avui en dia

El llarg viatge de les dones. Feminisme a Catalunya. M. Àngels Cabré. Edicions 62. 9,99 euros. Una de les grans especialistes en feminisme aplega mig centenar de textos cabdals del moviment de més d'una trentena de dones, entre les quals Bertrana, Capmany, Claramunt i Marçal.

L'esquerra contra la Unió Europea. Costas Lapavitsas. Tigre de paper. 17 euros (amb la compra del llibre en paper es regala l'accés electrònic). Lapavitsas va ser al govern de Syriza a Grècia però en va sortir quan Tsipras no va aplicar el resultat del referèndum. En aquest assaig explica que cal reformular la Unió Europea perquè ara és una fortalesa neoliberal.

Si puede no vaya al médico. Antonio Sitges-Serra. Debate. 8,99 euros. L'ex-cap de cirurgia de l'Hospital del Mar de Barcelona explica que anar al metge avui en dia implica no tant sols trobar-se amb un professional sinó amb tot un sistema la prioritat de lqual no és, necessàriament la salut d'un pacient al qual es tracta com a un client.

El castellà, la llengua del costat. Enric Gomà. Pòrtic. 8,99 euros. La relació entre les dues llengües a Catalunya ve de lluny. L'autor explica amb rigor i humor quin ha estat el paper del castellà al país des del segle XV -quan era la llengua del costat- fins l'actualitat.

Civilizados hasta la muerte. Christopher Ryan. Capitán Swing. 9,99 euros. Mirar enrera per trobar el camí del futur és una necessitat imperiosa segons l'autor, que critica allò en que s'ha convertit el progrés i aquest món on els nens ja no esperen que la seva vida sigui millor que la dels pares.

Encara hi som a temps. José Luis Gallego. Columna. 5,99 euros. L'Helena té 12 anys i, el dia de Tots Sants del 2050, xerra amb la seva àvia: una conversa que serveix per reflexionar sobre les conseqüències nefastes del canvi climàtic si no l'aturem a temps. Perquè, com diu l'autor, encara hi som a temps, però no podem badar.

En el contagi. Paolo Giordano. Edicions 62. 5,99 euros. L'autor italià va escriure en pocs, des del seu confinament, un assaig sobre allò que la pandèmia del coronavirus ens està dient de nosaltres mateixos i com afrontem el moment tant com a individus com a col·lectivitat.

Les grans epidèmies modernes. Salvador Macip. La Campana. 7,99 euros. Versió actualitzada del llibre del biòleg Salvador Macip sobre les conseqüències de compartir el planeta amb aquests organismes invisibles que poden causar tan dolor com estem veient ara amb el coronavirus. L'autor planteja la necessitat de trobar el punt d'equilibri entre alarma i prudència per sobreviure com a espècie.

Dones valentes. Txell Feixas. Ara Llibres. 9,99 euros. La corresponsal de TV3 a l'Orient Mitjà ha entrevistat unes quantes dones que, amb el seu treball anònim però decidit, està contribuïnt a fer un canvi profund a la zona. Una transformació lenta, no exempta de dificultats, però que és una autèntica revolució de les dones.

Yo no quería ser madre. Trifonia Melibe Obono. Egales. 9,99 euros. El col·lectiu LGTB pateix una persecució i una violència social i institucional a Guinea Equatorial que obliga moltes persones a amagar-se. La periodista dóna veu a una trentena de dones en aquest llibre per denunciar aquesta situació.

Hong Kong no es ciudad para lentos. Jason Y Ng. Península. 10,99 euros. Hong Kong és una ciutat molt peculiar, frenètica, desigual, corrupta, apte per a grans salaris, ... Un paradigma de la modernitat entesa d'una manera ben particular.

Humanidad. Ai Weiwei. Paidós. 7,99 euros. L'artista i activista xinès represaliat pel seu govern ens ofereix un conjunt de reflexions sobre la vida humana i les crisi dels refugiats a través d'articles i entrevistes on també toca qüestions com els abusos contra els drets humans.



Llibres de cuina

Cuida't. Xevi Verdaguer. Rosa dels Vents. 8,99 euros. Escoltar i entendre el cos és possible segons aquest especialista en psiconeuroimmunologia, que proposa endinsar-se en el món de la medicina integrativa. El llibre convida a conèixer els aliments i saber quins hem de menjar en cada moment.

Come comida real. Carlos Ríos. Paidós. 9,99 euros. Segons l'autor, no mengem aliments reals sinó productes que ens han posat al davant. Per això, Ríos proposa tornar a les bases de l'alimentació per tal de desterrar els productes ultraprocessats.

Recetas que no fallan. Anaísa Eugenia López. Libros Cúpula. 8,99 euros. Recull de receptes de reposteria que busquen la simplicitat i l'eficàcia en un moment en el que disposem de molts estris tecnològics per entrar a la cuina.

Verduras sin límites. José Andrés. Planeta Gastro. 8,99 euros. Treure de les verdures l'etiqueta d'avorrides i presentar-les com uns productes tan nutritius com suggerents és el repte d'aquest reputat cuiner amb més de trenta anys d'experiència.

Dieta y meditación. Madonna Gauding. Siruela. 8,99 euros. El llibre explora el vincle entre les tècniques de l'atenció plena i l'alimentació, amb la voluntat de convidar a emprendre el camí d'una vida saludable i de respecte al medi ambient. Inclou, també, consells per anar a fer la compra i per planificar l'alimentació diària.