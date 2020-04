Els teatres manresans reubiquen o suspenen dotze espectacles més

Com les fulles a la tardor, els espectacles previstos en l'extensa programació dels teatres i espais escènics públics de la ciutat de Manresa –Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om– van caient al terra un rere l'altre. Se suspenen i, en el millor dels casos, s'ajornen amb la mirada posada en una nova data. Durant la jornada d'ahir, l'empresa gestora d'aquests establiments, Manresana d'Equipaments Escènics, va comunicar que tot el que s'havia anunciat per al mes d'abril queda cancel·lat. I el mes de maig és ara per ara una incògnita que no es trigarà a resoldre.

Després de la primera tongada de canvis, anunciada fa gairebé dues setmanes, ahir va arribar la segona ronda d'anul·lacions. Hi ha cinc propostes que canvien de dates: les obres de teatre Mares i filles –amb l'actriu artesenca Mont Plans– (30 de setembre), Cobertura –amb Clara Segura i Bruno Oro– (1 i 2 de maig de l'any vinent) i La tempesta, la nova producció de la companyia Parking Shakespeare on hi ha els manresans Carles Gilabert, Mireia Cirera i Pep Garcia-Pascual (27 de febrer del 2021), l'espectacle familiar El monstre de colors (29 d'agost, per la festa major) i el concert d'El Kanka (7 de novembre).

També s'ha pogut reubicar en el calendari l'espectacle Set of Sets, de la companyia integrada per Guy Nader i Maria Campos, que havia de ser el plat fort del Festival Batecs de dansa: la proposta es trasllada al 12 de març del 2021, en la propera edició del certamen. Per la seva part, el muntatge cor-responent a la Francophonie del 2020, Brel, le spectacle, encara no té data nova, però s'intentarà que sigui la proposta d'aquesta iniciativa sobre la cultura francòfona del 2021.

Menys sort ha tingut el concert de la manresana Berta Sala, que el dia de Sant Jordi havia de presentar el seu primer treball propi en format quartet, Hertogstraat. Queda suspès com també el dels avinyonencs Alba i Santi Careta, el del Quartet Casals i el de la Banda de la Unió Musical del Bages. La mateixa sort han tingut el musical Repertori de saldo, amb els bagencs Lluís Barrera, Jordi Gener i David Martell, i la proposta d'Imagina't Cloe, la paleontòloga.

Tal com es detalla en la graella que hi ha sota aquestes línies, el Kursaal, el Conservatori i l'Espai Plana de l'Om han de fer mans i mànigues i reordenar els seus calendaris. L'àmplia oferta dels tres escenaris i la impossibilitat de fer quadrar les agendes d'algunes de les companyies i formacions que hi havien d'actuar fa impossible que es pugui reubicar tot el que ara s'ha de suspendre. Des de Manresana, però, no es descarta torna a negociar amb els artistes per tornar a la ciutat més endavant. El desgavell que comportarà la pandèmia en tots els àmbits farà que el món de la cultura pateixi una sacsejada de tal magnitud que hi haurà una feinada enorme per programar espectacles en els propers mesos.