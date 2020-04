Cultura sense sortir de casa: les millors propostes del cap de setmana

Música, circ, teatre, dansa... Segueixen les propostes culturals online per aquest cap de setmana per amenitzar el confinament arran de la crisi del coronavirus. Entre les ofertes destaquen la websèrie 'Els Pera confitats' amb Joan Pera i Roger Pera; 'El temps que estiguem junts', de Pablo Messiez i La Kompanyia Lliure al #LliureAlSofà, així com 'El llac de les mosques' de Sol Picó a través del Mercat de les Flors. Així mateix, continuen aquest dissabte el concurs #MuseumQuizACasa i les projeccions dels espectacles del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or: 'Vermell', dissabte, i 'Or', el diumenge.

El #LliureAlSofà emet 'El temps que estiguem junts', de Pablo Messiez i La Kompanyia Lliure fins diumenge. Aquest muntatge de la temporada 17/18 va tenir tant d'èxit que es va reposar la temporada següent, i el 2018 va rebre el Premi de la Crítica Jove - Jurat Nova Veu. Quim Àvila i Júlia Truyol van endur-se també els Premis de la Crítica 2018 a l'Actor i l'Actriu de repartiment. Es tracta del darrer espectacle de La Kompanyia Lliure, fundada el 2013. Els horaris de visionat seran els habituals: dissabte a les vuit de la tarda, i diumenge a les sis. L'espectacle, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

L'actor Joan Pera ha creat la websèrie 'Els Pera confitats' per "seguir fent riure el públic malgrat el confinament". La seqüela es pot seguir a través de les xarxes socials del Teatre Condal, on l'actor representava 'El pare de la núvia' fins que les funcions es van suspendre per la crisi del coronavirus, i a través de YouTube. Segons el Condal, amb aquesta sèrie Joan Pera, que comparteix pantalla amb el seu fill gran Roger Pera, "s'ha proposat seguir fent riure el públic i oferir entreteniment i distracció en aquests dies de crisi". 'Els Pera confitats' mostra amb "humor com passen el confinament en família per seguir fent riure el públic i animar la gent a quedar-se a casa per lluitar contra el coronavirus".

El Mercat de les Flors continua amb les propostes de menús coreogràfics online per a què el públic pugui seguir gaudint de la dansa, amb vídeos al web d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. Aquest dissabte i diumenge es pot veure al cinquè menú 'El llac de les mosques' de Sol Picó i un retrat de la coreògrafa. També es podrà veure al menú familiar 'FlexelF', d'Àngels Margarit / Cia Mudances.

Curtmetratges

Els festivals FICVI i el PSICURT projecten aquest dissabte a les sis de la tarda els 56 curtmetratges participants als dos certàmens. Han agraït a directors i empreses productores que s'hagin sumat a la seva proposta cultural solidària i hagin cedit les seves obres "desinteressadament en aquests moments difícils de confinament" degut a la pandèmia del coronavirus.

El grup Focus ha ampliat la seva oferta de #TeatreaCasa amb dues ficcions televisives basades en produccions teatrals: 'Desclassificats', una pel·lícula d'Abel Folk i Joan Riedweg, basada en l'obra homònima que Pere Riera va escriure i dirigir per a La Villarroel el 2011, i 'Germanes', de l'autora i directora Carol López. L'obra es va estrenar a La Villarroel el 2008, es va reposar el 2009, va girar extensament, també en castellà, obtenint nombrosos guardons com el Premi de la Crítica a la direcció o els Butaca a Millor espectacle i millor text.

Cirque du Soleil

La companyia Cirque du Soleil va anunciar la setmana passada la creació de l'espai web CirqueConnect, que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia de la companyia. "En aquests moments en què les mesures per a combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts per a que els seus seguidors puguin gaudir-lo des de la comoditat de les seves llars", van explicar en un comunicat. CirqueConnect va estrenar divendres passat un especial de 60 minuts, que reunia alguns dels moments més especials dels espectacles 'KURIOS - Cabinet of Curiosities', ''' O ''' i 'LUZIA'. Des de divendres més de sis milions de persones de tot el món van visualitzar l'especial. El Cirque du Soleil va publicar nou material amb un especial que presenta números d''Amaluna' i material dels espectacles 'Volta' i 'Bazzar'

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or penjarà a Facebook la retransmissió íntegra dels tres espectacles finalistes de la seva 9a edició. El primer d'ells, 'Blau', ja es va poder veure divendres. Amb la voluntat d'oferir contingut audiovisual cultural i inèdit durant el confinament, Circus Arts Foundation –la promotora del Festival- proposa per aquest cap de setmana gaudir amb els espectacles 'Vermell', dissabte, i 'Or', el diumenge, a dos quarts de sis de la tarda.

Museus

Una quinzena de museus catalans posen en marxa el concurs en línia #MuseumQuizACasa durant els dies de confinament, una edició virtual del concurs 'Museum Quiz', amb "l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament social". El concurs és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres s'adreça a Famílies amb un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Estarà construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.

L'ONCE Catalunya ha posat en marxa el canal de YouTube 'Cultura a Cegues' per tal que els seus 10.000 afiliats es mantinguin actius tot i el confinament. Per aquest espai també hi passaran en les pròximes setmanes artistes de diversos àmbits com músics, cantants o cuiners. Paral·lelament, l'ONCE ha recopilat una "àmplia varietat de propostes culturals, educatives i d'oci" a la Guia de Recursos d'Oci en Quarantena #JoEmQuedoACasa, disponible a través del ClubONCE, un web d'accés exclusiu per a usuaris cecs.