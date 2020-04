Possibilitat de fer el retorn d'entrades amb un val

? Els responsables dels teatres manresans ja han contactat amb les persones que havien adquirit entrades per als espectacles suspesos per iniciar el procés de devolució de les entrades. Des de Manresana d'Equipaments Escènics s'ofereix als espectadors la possibilitat que el retorn es faci en forma de val amb un any de validesa. Les taquilles estan tancades fins a nou avís però es manté l'atenció al públic de forma virtual i, per a qualsevol consulta, tothom qui ho vulgui pot escriure a l'adreça del correu electrònic de l'empresa municipal, que és info@mees.cat.