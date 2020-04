La proposta La Mostra a casa té més de 36.000 visualitzacions

La Mostra de teatre infantil i juvenil que hauria d'haver complert la 31a edició a finals de març a Igualada es va suspendre per culpa de la pandèmia. En el seu lloc, l'organització va proposar a petits i grans veure a través del seu canal de Youtube alguns dels millors espectacles previstos i el projecte -amb el títol La Mostra a casa- va registrar més de 36.000 visualitzacions entre el 27 al 29 de març -coincidint amb les dates inicialment programades per a la fira- i al llarg de la setmana següent.

Els espectadors van tenir a la seva disposició 43 vídeos amb algunes de les propostes que s'havien de representar a Igualada si tot hagués anat com estava previst. Durant el cap de setmana, es van comptar 28.097 visualitzacions, una xifra que va pujar fins a les 36.247 durant els dies posteriors, ja que els continguts es van mantenir oberts a la xarxa per tal de donar més marge al públic. Cal tenir en compte que aquests dígits reflecteixen el número de dispositius connectats: per tant, la quantitat d'espectadors total és més alta si es té en compte que segurament en molts d'ells hi havia més d'una persona mirant.

El dia de més activitat va ser el dissabte dia 28 de març, amb 12.205 visualitzacions, i els vídeos més sol·licitats van ser el clip promocional, el resum de l'espectacle Geometria, de Roseland Musical, que havia de ser la inauguració del certamen, Musicals pels més menuts, de Concerts pels més menuts, i Bloop!, de la Cia. Pep Bou.

En total, La Mostra a casa va oferir 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 tràilers o entrevistes, que es van anar projectant segons un horari confeccionat prèviament. La programació en temps real va fer possible que companyies i espectadors interactuessin a través del xat de Youtube. També es poden llegir comentaris a l'etiqueta #LaMostraACasa, a les xarxes socials.