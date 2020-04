La SGAE destina més de 15 milions d'euros per donar suport als seus socis

La Junta Directiva de la SGAE ha acordat afegir 7 milions d'euros als més de 8 milions que ja s'adreçaven en concepte d'ajudes econòmiques i socials per als socis i les sòcies que més les necessiten davant la crisi del coronavirus. Aquest fons finançarà nous programes de suport als creadors i les creadores amb més dificultats en el moment actual. És una quantitat de partida que l'entitat espera augmentar a través de les ajudes de les diferents administracions públiques. S'incrementa la línia d'ajudes d'emergència social, es crea un programa d'ajut a autors i autores de fins a 3.000 euros per la compensació de pèrdues, i s'obre una línia de bestretes immediates del 30% respecte de les liquidacions del darrer semestre de 2019.

Pel que fa les ajudes econòmiques, s'han creat els fons SGAE Corona que consisteixen en un ajut de fins a 3.000 euros als socis i les sòcies que no es poden acollir a altres mesures de la SGAE per la compensació de pèrdues pel cessament de la seva activitat amb motiu del coronavirus, i s'ha habilitat una línia de bestretes immediates del 30%, respecte de les liquidacions del darrer semestre de 2019, així com un servei d'assessorament per la sol·licitud d'ajudes públiques.

Respecte a les mesures de caràcter més social, la SGAE posa a disposició dels socis de més edat i menys recursos un servei d'àpats a domicili i un programa de solidaritat efectiva entre autors, adreçats a pal·liar els efectes negatius de l'aïllament en els més vulnerables. Totes les sol·licituds s'han de demanar per correu electrònic o per telèfon, d'acord amb el pla de teletreball que ha adoptat amb èxit l'entitat des de l'inici de la pandèmia.