Covid Art Museum, la primera galeria virtual amb obres inspirades en el coronavirus

Art inspirat en la crisi del coronavirus. Això és el que reuneix el Covid Art Museum (CAM), el primer museu virtual que aplega dissenys d'artistes d'arreu del món. Tres creatius publicitaris de Barcelona han impulsat a Instagram una galeria virtual per donar visibilitat a totes les creacions que la quarantena està inspirant, i que vinguin d'on vinguin, tenen molts elements en comú. Aïllament, paper de vàter, mascaretes, por, esperança, personal sanitari o balcons es mostren en il·lustracions, pintures, vídeos, fotografies o animacions. "L'art és una bona manera d'expressar els sentiments, i és important saber com s'està sentint la gent en aquest moment i com ho està expressant", explica Emma Calvo, una de les impulsores del projecte.

A falta de parets on lluir obres d'art i de públic congregat per admirar-les, la xarxa és una de les principals sortides per canalitzar les creacions que la pandèmia i el confinament estan inspirant a infinitat de dissenyadors i artistes d'arreu del món. Al principi de la quarantena, tres publicitaris amants de l'art van veure que el seu entorn més proper publicava a les xarxes socials més creacions artístiques del que era habitual.

Irene Llorca, Emma Calvo i José Guerrero van adonar-se aviat que no era només el seu entorn, sinó que artistes d'arreu del món estaven "expressant moltíssim" a través de l'art el moment de crisi sanitària que s'està vivint.

"Vam pensar que seria molt interessant agrupar tota la quantitat d'art que s'està generant i que ens servís d'arxiu per explicar tant ara com en un futur com s'està sentint la gent en aquests moments", explica Calvo.

Reben una cinquantena de propostes diàries d'arreu del món i en van a buscar d'altres d'artistes internacionals que consideren essencials en el museu. Les recullen a través de l'etiqueta #CovidArtMuseum o bé a través de correu electrònic. "Hi ha gent que ho enfoca molt positivament, d'altres tenen una visió més catastròfica. Però dos artistes de dos llocs molt diferents del món poden coincidir en una mirada", assegura Calvo sobre la universalitat de l'art i el fenomen global que es viu.

Les expressions es manifesten a través d'elements com el sabó, les mascaretes, el teletreball, la llibertat o les mans (ja sigui per la necessitat de rentar-les o per la falta de contacte i enyorança dels éssers estimats). El paper de vàter, però, és l'element "estrella", com en una "Mona Lisa" que sosté un grapat de rotlles de paper higiènic obra de l'artista canadenca Karen, amb prop de 100.000 seguidors a Instagram.

Visibilitat, expressió i entreteniment

En primer lloc, The Covid Art Museum serveix per donar visibilitat als artistes. "Tot apunta que després d'això hi haurà una crisi econòmica bastant gran. Si no ens ajudem entre nosaltres i ens donem una mica de visibilitat, no crec que ho faci ningú més", argumenta la publicista.

En segon lloc, el projecte serveix com a arxiu de les expressions artístiques i, en conseqüència, sentimentals. "Es parla molt de l'afectació a nivell econòmic i sanitari, de temes més tècnics, però a nivell artístic i sentimental creiem que l'art és una bona manera d'expressar els sentiments i que se sàpiga com s'està sentint la gent en aquest moment", explica. Alguns creadors els expliquen el context en què han creat l'obra, com un home de 70 anys que s'havia quedat sol a casa i que pintar li servia de via d'escapament.

A més, serveix també com un entreteniment per al gran públic durant la quarantena. "Hi ha molts artistes que parlen de temes més quotidians, com el temps extra que pots passar amb els fills, i la gent s'entreté i se sent molt identificada", assenyala Calvo.

Futura mostra física?

Els impulsors del projecte estan decidits en poder traslladar en una exposició física part de les obres recollides durant setmanes de confinament. A més, es plantegen fer un e-book gratuït perquè es puguin consultar totes les obres. "En algun moment tot això s'acabarà, afortunadament, i també en el món de l'art ens deixaran d'arribar obres que s'inspirin en la covid, perquè hi haurà altres temes", reflexiona Calvo. La pandèmia, però, haurà marcat una etapa de la trajectòria de molts artistes i dissenyadors.