Esparreguera proposa cantar les caramelles als balcons

Esparreguera no renuncia a la cantada de caramelles i les farà "confinades" a balcons i finestres en una edició insòlita que servirà, també, per homenatjar el recentment desaparegut mestre Josep Borràs, autor de les caramelles esparreguerines i també de la música de la Passió d'Esparreguera, que va morir diumenge als 90 anys.

La cantada excepcional d'aquest any, que se celebrarà als balcons i finestres de la vila, s'ha batejat amb el nom de "Cantada confinada" i els Caramellaires de La Passió d'Esparreguera han convocat tots els conciutadans que ho vulguin aquest proper dissabte 11 d'abril a les 6 de la tarda als balcons i finestres de cada casa.

Perquè tothom pugui cantar alhora hi haurà l'ajut de Ràdio Esparreguera que, a través del dial 89.4, emetran les cançons per poder seguir des de casa la cantada. Com expliquen els promotors, és important seguir la cantada des del balcó i amb una ràdio convencional. Es recomana no connectar-se via aparells digitals, com tampoc si connecteu uns altaveus, fer-ho via Bluetooth, per evitar que hi hagi un retard de segons.

Les Caramelles d'Esparreguera 2020 volen ser també un particular homenatge a qui ha estat l'ànima d'aquesta tradició durant molts anys i autor de les cèlebres melodies i de bona part de les lletres, el mestre Josep Borràs i Farrés, qui va morir diumenge de Rams.

El Tutu

El mestre Josep Borràs i Farrés, conegut popularment com "el Tutu" és l'autor de la música de La Passió, així com de nombroses sardanes, caramelles i música per a coral i religiosa. Forner de professió, la seva figura, com s'explica a la pàgina web de l'ajuntament esparreguerí, serà recordada "per la seva especial aportació a la cultura i al món del teatre local, tot i que també va exercir durant 22 anys com a Jutge de Pau de la vila i va ser organista de l'església de Santa Eulàlia durant gairebé set dècades". El mestre Borràs és considerat "un referent per la seva dedicació, la seva estima i el seu llegat envers la música i la cultura esparreguerines. Des de diumenge nombroses entitats han coincidit a assenyalar la seva gran pèrdua que dilluns suscrivien els representants del consistori.

Nascut l'11 de novembre de 1929, el mestre Borràs era molt estimat a Esparreguera per la seva innombrable aportació musical en diferents àmbits culturals de la vila i per la dedicació i estima a les seves tradicions. Des del 1947 i durant gairebé 70 anys, va ser organista de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera on feia l'acompanyament musical de les celebracions parroquials setmana rere setmana i on va fer nombrosos arranjaments per a la música de la litúrgia. El 1950 va ser fundador de l'Orfeó Gorgonçana, cor de cabdal importància per consolidar les bases locals en l'àmbit coral i per la cohesió que va representar en diferents sectors de la vila.

Músic de vocació i flequer de professió, Josep Borràs serà recordat per la seva extensa col·laboració i àmplia aportació cultural a la vila. L'any 2011, es va batejar amb el seu nom l'auditori de l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera, institució a la qual va donar tota la seva creació musical. Va compondre una col·lecció nombrosa de Caramelles locals, de la qual n'estava especialment orgullós; les sardanes per a cobla "Galant Esparreguera", "Joia d'Esparreguera" i "Pubilla esparreguerina"; i la música de La Passió d'Esparreguera, escrita expressament per a l'espectacle i estrenada l'any 1976. De la Passió d'Esparreguera Borràs en va ser col·laborador entusiasta en gairebé tots els àmbits: president de l'entitat, director escènic, director musical, músic i actor. I també va estar vinculat al Patronat Parroquial i al Teatret.

El mes de febrer de l'any 2013 el Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció presentada per tots els grups municipals d'aquell moment per sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que li fos atorgada la Creu de Sant Jordi, "per ser referent cultural a Esparreguera, gràcies a l'esforç i treball incansable i desinteressat en la composició i interpretació de molts projectes musicals en defensa de les tradicions, la cultura i la llengua catalana". La sol·licitud va ser impulsada per la Comissió pro Creu de Sant Jordi per al mestre compositor de música Josep Borràs, que es va constituir a Esparreguera a aquests efectes. Diferents entitats de la vila també van donar el seu suport a aquesta iniciativa.