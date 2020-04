Karol Green crea un cor virtual

El tema principal de la banda sonora de la sèrie documental Our Planet -disponible en castellà a la plataforma Netflix- és l'eix d'una nova proposta de cultura col·laborativa que ha posat en marxa la cantant Karol Green, molt coneguda a la Catalunya central tan per la seva trajectòria musical com per haver viscut a Sant Fruitós de Bages durant l'adolescència. Green i Joan-Pau Chaves han arranjat i adaptat per a diferents veus el tema In This Together, d'Ellie Goulding i Steven Price (que ha donat suport al projecte), i conviden tothom qui vulgui a enregistrar-se en audio i enviar la gravació al correu electrònic inthistogetherchoir@gmail.com per formar part de la mescla que donarà com a resultat una interpretació que sonarà com un cor i que es penjarà posteriorment a les xarxes socials. La data límit per prendre part en la iniciativa és aquest diumenge 12 d'abril.

La proposta de Green neix en un moment de confinament i reclusió, una experiència física però que també té una dimensió íntima, amb la voluntat d'enviar al món un missatge de pau, bellesa i solidaritat entre les persones. La sèrie Our Planet és un cant a l'estima de la natura i el medi ambient i per aquest motiu Green i Chaves, amb la col·laboració de Paula Domínguez (soprano), Gemma Abrié (contralt), Jonathan Herrero (tenor), Tomàs Maxé (baix) i Dani Campos (piano), proposen a tothom a qui li agradi cantar, sigui professional o no, a gravar la cançó amb la seva veu.

Primer cal entrar al web www.karolgreen.com/inthistogetherchoir i descarregar-se la partitura, que conté les instruccions, i la guia d'audio que ajuda a realitzar tot el procés. Com expliquen els organitzadors de la iniciativa, no cal inscriure's ni pagar res, és totalment altruista, el projecte neix per «aportar un granet de sorra amb el llenguatge universal de la música». I sorgeix per «enviar tota la força i l'amor als nostres familiars i amics, als treballadors sanitaris, als netejadors, ... a totes aquelles persones que estan vivint això en primera línia i que estan arriscant les seves vides per nosaltres, sovint en situacions límit i amb molta precarietat».

Fins ara, el projecte ja ha rebut col·laboracions d'agrupacions corals del Canadà i l'Argentina, a més de nombrosos cantants catalans a títol individual. Un cop s'hagi realitzat el treball tècnic, es donarà a conèixer la manera com es transmetrà el resultat final a la ciutadania.