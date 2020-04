Manresa serà un clam amplia el radi d'acció a la comarca

La iniciativa de cantar junts la cançó "Corren" del grup Gossos, el passat dia 1 d'abril tindrà una segona edició. Serà aquest dijous, 9 d'abril a les 13:30 hores i en aquest cas la cançó escollida és "Bon dia", d'Els Pets

La novetat és que els organitzadors, 62 entitats manresanes, han volgut ampliar el radi d'acció i ho faran extensiu a totes les poblacions del Bages, on també tenen cobertura les ones de Ràdio Manresa. A hores d'ara, hi ha més de 70 entitats i organitzadors de la comarca que s'han sumat a la proposta. S'ha convidat a adherir-se a la iniciativa a totes les emissores locals de la comarca i a Styl FM de Manresa.

Com a novetats tècniques i tal com es va comprovar en la primera edició a moltes llars no hi ha aparell de ràdio, la cançó s'emetrà també per Canal Taronja TV i per internet a www.radiomanresa.cat , de manera que qui vulgui, pugui fer servir el mòbil encara que tingui un retard de 5 o 6 segons. Una altra opció és que qui vulgui pugui utilitzar el mòbil o la tauleta i reprodueixi la cançó a través de youtube, spotify... En aquest cas, s'haurà de premer el 'play' a les 13.30 h en punt.

Valoració de la primera edició

Un cop feta la primera experiència, desigual als carrers, i durant uns dies, les entitats convocants van estar valorant l'acció i debatent noves propostes. Finalment, ahir dilluns es va acordar aquesta opció que s'amplia al Bages.

Com en la primera edició, s'està fent arribar la imatge, la lletra de la cançó i la cançó a totes les escoles del Bages i es convida a les altres entitats, de Manresa i del Bages, a adherir-se a la convocatòria. Aquest dijous, el Bages pot ser un clam.