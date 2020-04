El TNC homenatja Benet i Jornet, mort ahir als 79 anys, amb una selecció d'articles i un text autobiogràfic

El Teatre Nacional de Catalunya ha habilitat a la seva web un espai d'homenatge dedicat a Benet i Jornet amb l'ojectiu de posar en valor el llegat dramatúrgic de l'autor, l'Espai Josep M. Benet i Jornet. En aquest lloc virtual s'hi pot llegir una selecció d'articles de persones que li van ser properes, com ara Xavier Albertí, la seva filla Carlota Benet, Sergi Belbel o Marta Buchaca, entre molts altres, així com el text autobiogràfic de l'autor "Qui soc i per què escric" i les peces del cicle "Apunts sobre la bellesa del temps", escrites entre el 1974 i el 2007.

El llegat dramatúrgic de Josep M. Benet i Jornet (Barcelona, 1940 – Lleida, 2020) és, assegura en una nota el TNC, "imprescindible" per entendre la realitat cultural catalana actual. Autor de més de cinquanta textos teatrals escrits al llarg de mig segle, la seva obra no només ha tingut una inqüestionable influència sobre la dramatúrgia catalana contemporània, sinó que és en bona mesura responsable del gran dinamisme actual de l'escriptura teatral en llengua catalana.