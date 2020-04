La web sobre els bagencs de la Lleva del Biberó afegeix nous materials

La pàgina web que el portal memoria.cat dedica als bagencs de la Lleva del Biberó incorpora des d'ahir els materials de difusió que l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 va produir al llarg de la seva trajectòria: programes anuals, fulls informatius, adhesius, postals... des del 1982 fins al 2015, així com els estatuts de l'entitat i l'opuscle Apologia per la pau, d'Isidre Junyent i Llopart. En total són un miler d'imatges que Jaume Quintana, fill del fundador de l'entitat, Antoni Quintana, ha fet arribar a l'Associació Memòria i Història de Manresa per fer encara més rica la pàgina.