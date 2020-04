Les avaluacions queden pendents d'Ensenyament

? El món educatiu està pendent de saber de quina manera podrà tancar el curs 19-20, i el Conservatori, com a centre d'ensenyament, no és aliè a aquesta preocupació. «No deixarem tirats els nostres alumnes», assevera Carme Botifoll. «A aquest tema encara no hi hem arribat, perquè no és exclusiu de nosaltres, però en algun moment o altre s'haurà de prendre una decisió. Depenem del que digui el departament d'Ensenyament», afegeix la directora, conscient que, «si cal allargar el curs, doncs s'allargarà».