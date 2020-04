Acord per celebrar un Dia del Llibre a l'estiu i un Sant Jordi virtual el 23 d'abril

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va acordar ahir en una telereunió amb representats dels escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors celebrar un Dia del Llibre a l'estiu –i no abans, com s'havia apuntat a l'inici del confinament– que substitueixi el Sant Jordi que no es es podrà fer pel coronavirus. En paral·lel, també es va pactar que el 23 d'abril se celebri un Sant Jordi virtual, «amb gran activitat a la xarxa». El Dia del Llibre alternatiu de l'estiu permetrà a llibreries, editorials i entitats treure les parades al carrer, amb els escriptors firmant les seves obres per dur a terme una diada de Sant Jordi excepcional amb les llibreries físicament tancades però amb la venda en línia activada en totes les llibreries que tenen web, fins i tot les petites, per tal que el lector pugui rebre el seu llibre a casa.

La consellera va reiterar que aquesta podria ser la gran festa de la recuperació de l'activitat presencial quan retorni la normalitat. Pel que fa a la data en què se celebraria aquest Sant Jordi estival, encara no s'ha concretat perquè es volen complir les màximes garanties des del punt de vista sanitari, i cal veure com evoluciona la pandèmia, segons s'indicava ahir des del departament de Cultura.

D'altra banda, Vilallonga va avançar que s'activarà «amb caràcter imminent» un nou portal web del departament de Cultura que contindrà tota la informació específica útil per a aquests dies de confinament, i també inclourà un apartat dedicat a Sant Jordi i el Dia del Llibre, amb actualització constant de continguts.

Cal recordar que a mitjan març el Gremi de Llibreters ja anunciava que davant l'aleshores possible suspensió de Sant Jordi pel coronavirus buscava una nova data per a la festa del llibre. La presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, instava a fer «una gran festa» igual que la del 23 d'abril però en una altra data, que se situava abans de l'estiu. El Gremi de Llibreters alertava aleshores de la desaparició de «moltíssimes llibreries» davant una situació «molt preocupant», i per això demanaven «més que mai» ajuda a les administracions, petició que es va mantenir en la telereunió d'ahir.