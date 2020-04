«Tot anirà bé» (2019)

Ara fa una setmana, la iniciativa perquè la ciutadania cantés conjuntament la cançó Corren de Gossos, batejada «Manresa serà un clam», valorava si tindria continuïtat: els seus promotors, una seixantena d'entitats manresanes, donaven per bona la primera experiència tot i el seguiment desigual i els problemes tècnics. Però era l'estrena. Dilluns, les entitats van decidir que mantindrien la proposta i ampliarien el radi d'acció a la comarca, on també tenen cobertura les ones de Ràdio Manresa. Així, «El Bages serà un clam» proposa que avui, a les 13.30 h, la gent surti a cantar a balcons, terrats i finestres la popular Bon dia d'Els Pets. Ahir la xifra d'entitats que donaven suport a la nova proposta superava la vuitantena (escoles, organitzacions, mitjans de comunicació...). La cançó, a més d'escoltar-se per Ràdio Manresa (95.8 FM) (1539 AM), Cadena Dial (106.8 FM), 40 Principals (91.7 FM) o 40 Clàssics (100.6 FM), també s'escoltarà per pràcticament totes les emissores locals del Bages i Styl Clàssics.

Tal com es va comprovar en la primera convocatòria, a moltes llars no hi ha aparell de ràdio. Així, la cançó s'emetrà també pel Canal Taronja TV i per Internet a www.radiomanresa.cat, de manera que qui vulgui pugui fer servir el mòbil tot i el retard de 5 o 6 segons. Una altra opció és utilitzar el mòbil o la tauleta per reproduir la cançó a través de YouTube o Spotify. Com ja es va fer amb Corren de Gossos, les entitats han enviat la lletra i la cançó de Bon dia als seus associats i a totes les escoles del Bages.