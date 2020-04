El concert del Dijous Diví del juny es podria fer a l'exterior

?Dijous Divins és un cicle de concerts de proximitat, amb servei de copa de vi, refresc i tapes, que sol aplegar de 60 a 70 persones a la sala de dalt de la Fàbrica Vella. S'han reprogramat els Dijous Divins de març, abril i maig, però, ara per ara, es manté el del 18 juny, a càr-rec d'Amadeu Casas. «No sabem si hi haurà restriccions als equipaments, però el sentit comú diu que s'hauran d'evitar aglomeracions. Però com que és un acte de petit format i es podria fer a l'exterior, potser és pot salvar. Seria una manera digna i festiva d'acomiadar una temporada trencada de cop i volta», diu Ruth Matalama, responsable de la Fàbrica Vella. Si calgués, es guarda la carta de traslladar-lo al desembre.