Demanen una #Apagadacultural de 48 hores a les xarxes contra el ministre Rodríguez Uribes

Representants culturals han demanat un #Apagoncultural de 48 hores a les xarxes entre divendres i dissabte en contra del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. El titular de Cultura del govern espanyol va manifestar aquesta setmana que no era el moment d'activar recursos per al sector: "Ja arribarà el moment d'impulsar i reimpulsar per a la cultura i l'esport. Avui toca pensar en els malalts, en salvar-los-hi la vida i en parar el virus". Les paraules del ministre no han agradat al sector cultural que l'ha criticat durament a través de les xarxes socials. Una de les mesures proposades ha estat l'#Apagoncultural de 48 hores que ja ha rebut el suport de la Unió d'Actors i Actrius de l'Estat i de diversos col·lectius.

En un comunicat, la Unió d'Actors i Actrius de l'Estat ha criticat que el ministre no hagi dut a terme un paquet de mesures específiques per al sector i ho ha titllat com una falta de consideració envers un sector que "s'ofega dia a dia i que veu com van passant les setmanes i no es prenen mesures específiques per als seus treballadors". Així mateix, des de la Unió d'Actors i Actrius de l'Estat s'ha fet una crida a sumar-se a aquesta iniciativa per "aconseguir el major impacte possible i que la cultura no estigui present aquests dies a les xarxes socials".

Han donat suport també a la iniciativa a través de les xarxes, entre molts altres representants del món cultural, l'Associació de professionals de circ de la Comunitat valenciana, Actors i Actrius Professionals Valencians, la companyia La íntegra teatro, la productora audiovisual Hypnos Films, la productora teatral Ventrículo|Veloz Producciones i el grup de música El pot petit, així com els actors Alba Flores, Ignasi Guasch, Gorka Otxoa.