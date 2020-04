Esparreguera convoca tothom a unes caramelles confinades aquest dissabte

Esparreguera organitza aquest any unes "caramelles confinades", que seran un petit homenatge al recentment desaparegut mestre Josep Borràs, autor de les caramelles esparreguerines i també de la música de la Passió d'Esparreguera.

La cantada excepcional d'aquest any, se celebrarà als balcons i finestres de la vila, i ho hem batejat amb el nom de "Cantada confinada", els Caramellaires de La Passió d'Esparreguera convoquen a tots els esparreguerins i esparreguerines que ho vulguin aquest proper dissabte 11 d'abril a les 6 de la tarda als balcons i finestres de cada casa.

Per poder cantar tots alhora i perquè la cantada sigui tot un èxit, compten amb l'ajuda de Ràdio Esparreguera a través del dial 89.4, a través del qual posaran les cançons i tothom des de casa seva podrem seguir la cantada. És important seguir la cantada des del balcó i amb una ràdio convencional. Recomanen no connectar-se via aparells digitals, com tampoc si es connecten uns altaveus, fer-ho via Bluetooth, per evitar que hi hagi retard

Les Caramelles d'Esparreguera 2020 volen ser també un particular homenatge a qui ha estat l'ànima d'aquesta tradició durant molts anys i qui ha estat l'autor de les cèlebres melodies i de bona part de les lletres, el mestre Josep Borràs i Farrés, qui va morir el passat diumenge de Rams a l'edat de noranta anys.