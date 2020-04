La Fàbrica Vella de Sallent trasllada a la tardor una dotzena d'actes culturals

L'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, que ofereix programació escènica estable des de la seva inauguració el 4 de setembre del 2017, ha reprogramat tots els espectacles de març, abril i maig, que no es poden dur a terme a causa del coronavirus. Per poder mantenir en cartell la dotzena d'espectacles previstos, s'han traslladat a la tardor. D'aquesta manera, l'agenda del darrer trimestre «ha quedat plena de seguida. Només podrem fer quatre o cinc espectacles nous, quan normalment en fem entre 12 i 14», exposa Ruth Matamala, responsable de la programació de la Fàbrica Vella i també directora de l'escola municipal de música Cal Moliner de Sallent.

Arran de l'alteració del calendari per la crisi sanitària, la prioritat de la responsable de l'equipament sallentí, amb el suport del consistori, ha estat «mantenir tots els compromisos amb cadascun dels artistes, en solidaritat amb el sector, que ha quedat molt tocat econòmicament. Ho hem aconseguit, així que estem contents». Fins i tot ha demanat a compa-nyies de teatre infantil ja contactades per a la tardor de traslladar també les seves propostes de cara al primer trimestre del 2021. «Tothom ho ha entès. Només demanaven de no anul·lar la contractació», que s'ha mantingut en tots els casos. També s'han reprogramat actes de les entitats a l'equipament, i l'únic que queda per lligar és el calendari de les pel·lícules del Cicle Gaudí, que l'Acadèmia del Cinema Català proposarà després de Setmana Santa.

D'altra banda, l'estalvi que suposarà per a l'Ajuntament la reducció del nombre d'espectacles contractats enguany s'invertirà en les àrees del consistori que «més ho necessiten a causa de la crisi del coronavirus. És moment de refer partides pressupostàries i col·laborar de la millor manera entre tots», assenyala Matamala.



Reggae per Xics, per Nadal

La responsable de la Fàbrica Vella recorda bé la cronologia de suspensions d'espectacles i la seva reprogramació «perquè l'hem patida». El darrer espectacle que es va poder veure a l'espai cultural sallentí va ser Silver Drops. Va ser el dijous 12 de març al matí i estava adreçat a escolars de l'escola Tor-res Amat de Sallent i de l'escola de Balsareny en el marc d'«Anem al teatre» de la Diputació. Com que els de Balsareny van decidir no anar-hi, es va poder mantenir en no barrejar-se alumnes de diversos centres. Però, el mateix dia, es va anul·lar el concert de Dijous Divins, en una decisió «superprudent» del consistori, que a les 3 de la tarda també va tancar l'escola de música. En aquell moment, Matamala encara pensava que es podria fer el concert de Reggae per Xics el 29 de març, que ha acabat posposat al 27 de desembre.

Una altra proposta destacada era l'obra de teatre Sopar amb batalla, escrita i dirigida per Jordi Casanovas i amb Roger Coma i Mar Ulldemolins en el repartiment. La companyia havia de fer residència a l'equipament escènic sallentí i representar l'obra abans de fer temporada al teatre Borràs de Barcelona. Es va tornar a programar pel 2 de maig, però finalment s'escenificarà el 5 desembre.

Pel que fa a les entrades ja adquirides, es retornaran tots els imports en el sistema que s'havia fet la compra: targeta bancària o a la taquilla de l'ajuntament quan es pugui reobrir. I ara que ja hi ha noves dates, es tornaran a posar els espectacles a la venda.