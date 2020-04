Lluís Pasqual: «Aquest país no estima els seus artistes»

El director teatral Lluís Pasqual, exresponsable de l'Lliure i de l'Soho CaixaBank de Màlaga, assegura en una carta oberta a ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que "aquest país no estima els seus artistes" i que la seva intervenció d'aquesta setmana ho ha confirmat "amb escreix".

En la seva carta, remesa a EFE pel director, Pasqual subratlla que des que el 1975, moment en què "entre gairebé tots" van fer possible que "aquest país es convertís en una democràcia", "mai" s'havia sentit "més injusta i immerescudament menyspreat per un responsable de Cultura "i com ell" milers de companys "que s'han convertit el seu art" al refugi de milions d'espanyols ".

"Fa anys vaig fer una afirmació pública de la qual estic dolorosament convençut i que m'ha perseguit des de llavors: aquest país no estima els seus artistes. Els pot admirar, envejar i fins en algun cas adorar, però voler és una altra cosa", subratlla.

La "insòlita" intervenció de el ministre en roda de premsa aquesta setmana, en què va descartar "mesures específiques" per al sector, segons Pasqual, el reafirma en el seu convenciment i en la certesa que desconeix totalment les condicions de treball dels artistes.

"No li repetiré quants som, quin és el nostre paper en la societat, quin percentatge de l'PIB representem o quins són els mecanismes i condicions laborals i de contractació per les que regeix" un sector "precari" i lluny de ser "transversal", per la qual cosa difícilment pugui acollir-se a mesures d'ajuda "sense especificitat".

"No som transversals. Ni ara ni mai ho hem estat. No hi ha més que veure els pressupostos generals de l'Estat per observar les ridícules partides atribuïdes a Cultura, amb un criteri sempre de mínims, disminuïdes a més sobre la marxa per la totpoderosa Hisenda Pública amb 1 impudor que cap altre sector estaria disposat a tolerar ", afirma.

"Totes les persones que lluiten per la Cultura i que té vostè de protegir des de l'Estat, estaven abans de l'coronavirus a l'avantsala de l'UCI. El dia que aquest malson passi, si vostè no ha donat abans un gir urgent de cent vuitanta graus , no va trobar més que morts ".

L'Espanya cultural tindrà llavors "els seus locals tancats, els seus festivals, programacions i rodatges suspesos i els seus artistes abandonats i sense futur", pronostica.

"Com deia Winston Churchill, 'Si sacrifiquem la nostra cultura ... ¿algú em pot explicar per què fem aquesta guerra?", Afegeix el director.

La ministra portaveu i d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat avui en la roda de premsa posterior a la reunió extraordinària de Consell de Ministres que en els pròxims dies ella i el titular de Cultura es reuniran amb el sector.