Pau Donés anuncia el seu retorn amb la cançó «Vuelvo»

El cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha anunciat el seu retorn publicant a les xarxes socials la cançó 'Vuelvo'. "Torno... perquè la música de nou al meu cap ha tornat", assenyala un missatge al compte de Twitter del grup, que enllaça amb el vídeo de Donés cantant des del balcó. Jarabe de Palo es va acomiadar dels escenaris al desembre del 2018 la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. "Parem un temps i punt; no ens retirem", va dir el cantant, qui va anunciar que penjava la guitarra l'1 de gener del 2019. Ara, més d'un any després Donés publica nou material amb 'Vuelvo' que parla de les seves ganes de pujar als escenaris. "Vaig canviar cançons per amor i llibertat mentre pensava en tornar a ser cantant", ha cantat.

En una entrevista amb l'ACN, publicada al desembre del 2019, Donés va avançar que el pròxim disc del grup serà "vital, lluminós i positiu", tot i que encara no hi posaven data.