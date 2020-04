La Passió d'Olesa reviu a la xarxa amb un muntatge d'un centenar de vídeos

Representar l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem..., cadascú des de casa seva i gravar-la. Aquesta va ser la crida que va fer la Passió d'Olesa als seus col·laboradors i la resposta s'ha traduït en més de 120 vídeos que ahir, Divendres Sant, un dels dies asse-nyalats en el calendari del drama sacre, es van penjar a YouTube. Un muntatge titulat Entrada confinada que vol fer reviure a la xarxa l'esperit de la Passió, especialment durant la Setmana Santa.

Com ahir explicava Pere Quer, president de l'entitat olesana, la tradicional representació va suspendre la temporada quan estaven a punt d'inaugurar-la, el primer diumenge de confinament. Havien pogut fer un «assaig general», dimecres. «En un inici van suspendre les primeres representacions, fent-les coincidir amb les dates de l'estat d'alarma, però ràpidament vam veure que la temporada, tal com la coneixem, s'havia acabat: la nostra tasca és, precisament, reunir gent». El públic al teatre i l'equip són entre 500 i 700 persones en un dia de representació. I van començar a rumiar quines iniciatives podien dur a terme sense sortir de casa.

A Instagram, explica Quer, han anat penjant lectures de fragments coneguts del drama sacre; una vuitantena de dibuixos de nenes i nenes, i tenen previst «recuperar imatges antigues relacionades amb la representació». Es tracta, diu Quer, de «tot i el confinament, mantenir la relació entre nosaltres, som una entitat molt viva» que té uns 1.500 associats. «Crec», reflexiona, «que ningú no imaginava com aquest virus ens trasbalsaria la vida quotidiana».

La resposta rebuda a la crida d'«Entrada confinada» demostra, diu Quer, com la gent ha «secundat» una proposta que, diu, «no substitueix la representació però és un gest simbòlic». El president de l'entitat valorava especialment la participació de «gent gran, que s'ha fet gravat per no perdre's aquesta iniciativa. I això té molt valor». Es demanaven un parell de vídeos de 5 segons: el primer caminant per casa amb la tradicional branca avall, sol o en família; i el segon, amb la branca amunt, fent hosanna.

La Passió d'Olesa, explicava Quer, només s'ha hagut de suspendre els anys de la Guerra Civil, del 1937 al 1939 i, anteriorment, «durant les guerres carlines». Així, i tenint clar que la temporada 2020 està perduda «fins a nou avís», el que té clar l'entitat és que, encara que sigui «de manera testimonial, volem preparar alguna activitat per simbolitzar que la Passió continua viva tot i que no la podrem representar de la manera tradicional». Quan? Quan sigui possible. Al teatre, al carrer, l'estiu o la tardor. La Passió d'Olesa estrenava nou Jesús en una temporada que, abans del coronavirus, s'acabava l'1 de maig. Aquesta setmana ja han retornat l'import de les reserves de les dar-reres dates.