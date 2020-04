El sector cultural alça la veu i fa una apagada per exigir mesures al Govern espanyol

Festius al calendari i deserts als carrers i als escenaris, els dies de la Setmana Santa del 2020, marcada pel confinament, estan sent molt moguts en el món de la cultura. Fins al punt que l'etiqueta #ApagónCultural es va convertir al llarg del dia d'ahir –i presumiblement avui– en una de les més utilitzades a les xarxes socials.

La crida a l'apagada cultural, animant la professió a no publicar ni compartir cap contingut durant 48 hores, és una iniciativa impulsada per la Unió d'Actors que s'alinea amb les reivindicacions de mig centenar d'organitzacions de la música i la cultura. El sector demana al ministre José Manuel Rodríguez Uribes mesures específiques per pal·liar els efectes devastadors de la frenada de l'activitat.

En aquest sentit, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va anunciar ahir que acompanyarà el ministre de Cultura i Esports en la reunió que tindrà els propers dies amb el sector de la cultura: «El Govern és conscient de les dificultats extremes que estem patint i, per tant, estudiarem la seva singularitat per tal que puguin beneficiar-se de les mesures generals adaptades al seu perfil que ja s'han posat en marxa, o les que es puguin dissenyar o aplicar en el futur», va apuntar després del Consell de Ministres.

Mig centenar d'organitzacions de la cultura i la música van manifestar dijous, en un comunicat adreçat a Rodríguez Uribes, la seva crispació per la falta de decisions específiques per al món de la cultura i considera «injust» que hagi mostrat el sector com «insolidari» per haver proposat mesures unilaterals. Així, li demanen que consensuï amb el sector les 52 mesures que li han remès, l'insten a estudiar-les i a donar-hi una resposta «real i eficaç» i a que els confirmi quines s'aplicaran, de quina manera i en quins terminis.

La campanya ha tingut moltes adhesions i ha coincidit amb una carta oberta del director teatral Lluís Pasqual contra el ministre, en la qual assegura que Espanya «no estima els seus artistes». Figures com Juan Echanove, Letícia Dolera i Carlos Bardem es van sumar a una iniciativa que va tenir la seva rèplica a les xarxes amb l'etiqueta #NoEsElMomento, en què recriminen al sector cultural que alci la veu en un moment així.